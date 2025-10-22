Manchester City Galatasaray maçı ne zaman?

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Galatasaray'ın maç takvimi belli oldu. UEFA'nın açıkladığı fikstüre göre Aslanlar, güçlü rakibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bu dev mücadele ne zaman yapılacak?

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ DURUMU

Yeni sezonun Şampiyonlar Ligi lig formatında Galatasaray, şu ana kadar oynadığı maçlarda 3 puan topladı. Bu sonuçla, 20. sırada yer alıyor. UEFA'nın bu sezon uygulamaya koyduğu yeni sistemde klasik grup aşaması yerine tek lig formatı bulunuyor. Artık her takım 8 farklı rakiple karşılaşıyor ve genel sıralamada ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna yükseliyor. 9 ila 24. sıralar ise play-off oynama hakkı elde ediyor.

Bu nedenle Galatasaray'ın mevcut konumu oldukça kritik. Her puanın önemi artmış durumda. Özellikle bu akşamki Bodø/Glimt karşılaşması, hem moral hem de sıralama açısından belirleyici olabilir.

PUAN DURUMUNUN ÖNEMİ

Galatasaray, 3 puanla 20. sırada bulunuyor ve play-off potasında kalabilmek için bu konumunu korumak zorunda. Ancak ilk 8'e girerek doğrudan üst tura çıkmak istiyorsa önündeki rakiplerin puan kaybetmesi ve kendi galibiyet serisini sürdürmesi gerekiyor.

Bu akşam alınacak bir galibiyet, Galatasaray'ı birkaç basamak yukarı taşıyabilir ve hem moral hem de matematiksel avantaj sağlayabilir. Özellikle rakiplerin birbirleriyle oynadığı haftalarda alınacak galibiyetlerin değeri daha da artıyor.

GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ

22 Ekim | Galatasaray - Bodø/Glimt (E) - 19.45

5 Kasım | Ajax - Galatasaray (D) - 23.00

25 Kasım | Galatasaray - R. Union Saint - Gilloise (E) - 20.45

9 Aralık | AS Monaco - Galatasaray - 23.00

21 Ocak | Galatasaray - Atletico Madrid (E) - 20.45

28 Ocak | Manchester City - Galatasaray (D) - 23.00

Galatasaray için sezonun kaderi, önümüzdeki birkaç maçta alınacak sonuçlara bağlı. Takımın hem hücum hattında üretkenliği artırması hem de deplasman maçlarında puan çıkarması gerekiyor. Özellikle Bodø/Glimt karşısında alınacak galibiyet, play-off potasında yerini sağlamlaştırmak ve üst sıralara tırmanmak adına büyük önem taşıyor.