Maliye ve Hesap Uzmanları Vakfı'ndan, 'Yakın Gelecekte Dünya ve Türkiye' Paneli

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV), dünyanın önemli üç iktisatçısını “Yakın Gelecekte Dünya ve Türkiye” konulu panelde bir araya getiriyor. Sabacı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ın moderatörlüğünü üstlendiği panelin konuşmacıları Johns Hopkins Üniversitesi’nden Prof. Dr. Steve Hanke ile Massachusettes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Daron Acemoğlu olacak.

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV), dünyanın önemli üç iktisatçısını "Yakın Gelecekte Dünya ve Türkiye" konulu panelde bir araya getiriyor. Sabacı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın moderatörlüğünü üstlendiği panelin konuşmacıları Johns Hopkins Üniversitesi'nden Prof. Dr. Steve Hanke ile Massachusettes Üniversitesi'nden Prof. Dr. Daron Acemoğlu olacak.

Açılış konuşmasını Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV) Başkanı ve Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren'in yapacağı panel 3 Haziran 2023 Cumartesi günü, 10: 00-13: 00 saatleri arasında Conrad Bosphorus Hotel'de düzenlenecek.

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV) uzun zamandır ekonomi alanında çeşitli etkinliklerin yanı sıra seçkin konuşmacıların katıldığı paneller düzenlemekte ve iş, akademi, medya dünyasından birçok seçkin ismi bir araya getirmektedir.

29 Mayıs 1945 tarihinde kurulan ve 2011 yılında hukuki varlığı kaldırılan Hesap Uzmanlığının ilke ve değerlerini yaşatan ve 1993 yılında kurulan Maliye Hesap Uzmanları Vakfının (HUV), en önemli misyonunu, 78 yıllık Hesap Uzmanlığının yeniden hayata geçirilmesi olarak belirlemiştir.

Maliye Hesap Uzmanları Vakfı (HUV), üniversitelerle işbirliği içerisinde bugüne kadar 5 kitap yayımlamıştır ve TÜSİAD ile birlikte hazırladığı 6'ıncı kitap ise yakında yayımlanacaktır.