Mal varlığına el konulan fenomen Feyza Hakyemez Başar konuştu: Yüzleşeceğiz

Engin ve Dilan Polat'ın kara para ile vergi kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmasının ardından gözler gösterişli hayatlarını sergileyen fenomenlere çevrilmişti. Mercek altına alınarak haklarında soruşturma başlatılarak mal varlıklarına el konulan fenomenler arasında yer alan Feyza Hakyemez Başar, "Süreç tamamlandığında iftira atanlarla yüzleşeceğiz" diyerek sert çıktı.

EŞİ VE KENDİSİ İNCELEMEYE GİRDİ

Dilan Polat ve Engin Polat'a yönelik operasyonun ardından çok sayıda sosyal medya fenomeni incelemeye alınmış ve bir çoğunun mal varlıklarına el konulmuştu. Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

"HER ŞEY SONUÇLANDIĞINDA EN ÇOK BEN KONUŞACAĞIM"

Instagram'da bir takipçisinin "Her gün ana bültenlerinde sizlerin oturduğu masa ele alınıyor ve yurt dışı yasağı getirildiği söylendi. Şimdi yıllardır sizi takip edenlere bir açıklama borçlu değil misiniz?" yorumuna cevap veren Feyza Hakyemez Başar, "Bu konuda ilk defa yorum yapıyorum. Böyle bir konunun içinde adımızın geçiyor olması bizim için çok üzücü. Yazılan, konuşulan her şeyi şaşkınlıkla karşılıyoruz. En yakın zamanda incelemeler bittiğinde, her şey sonuçlandığında en çok ben konuşacağım. Bütün iftira atanlarla, bu konuyu prime dökenlerle, bizim adımızı bu konular içinde geçirenlerle yüzleşeceğiz. Sadece sabırla sürecin bitmesini bekliyoruz. Çok uzun süreceğini düşünmüyorum" dedi.

"AÇIKLAMA YAPACAK GÜCÜ KENDİMDE BULAMIYORUM"

Daha sonra Instagram hesabından bir paylaşım yapan Hakyemez, "Amacım sizi merakta bırakmak değil. Açıklama yapacak gücü kendimde bulduğumda içinde bulunduğumuz süreci sizlerle paylaşacağım" ifadelerini kullanarak eşi Muhammet Oğuz Başar ile pozunu yayınladı.