Macaristan - İtalya maçı ne zaman, hangi kanalda? Macaristan - İtalya maçı saat kaçta? Macaristan - İtalya maçı şifresiz mi, HD canlı izleme linki var

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MACARİSTAN - İTALYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Macaristan - İtalya arasında Puskás Aréna Park stadyumunda oynanacak mücadele 26 Eylül Pazartesi günü S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak.

MACARİSTAN - İTALYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Macaristan - İtalya arasındaki mücadele 26 Eylül Pazartesi günü saat 21:45'de başlayacak.