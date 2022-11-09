MAÇ ÖZETİ| Bayern Münih- Werder Bremen maç özeti izle! Bayern Münih 6- 1 Werder Bremen maçı özet! Bayern Münih maçı izle!

Bundesliga 'da dünya devi Bayern Münih ile Werder Bremen karşı karşıya geldi. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Bundesliga'da heyecan dorukta. Dün akşam yeşil sahada mücadele eden Bayern Münih ile Werder Bremen maç özeti arama motorlarında aratılıyor. Bayern Münih- Werder Bremen maç özeti izle! Bayern Münih 6- 1 Werder Bremen maçı özet! Bayern Münih maçı izle!