Lübnan'ın başkenti neresi? Lübnan'ın para birimi nedir?

Lübnan, tarihi zenginlikleri, muazzam dağ manzaraları ve Akdeniz kıyılarıyla ünlü bir Orta Doğu ülkesidir. İşte, Lübnan'ın başkenti, para birimi ve gözde şehirleri hakkında detaylı bilgiler.

Lübnan'ın şehirleri, tarihî zenginlikleri, doğal güzellikleri ve zengin kültürel mirasıyla göz kamaştırıyor. Beyrut'un modern atmosferi, Sidon'un antik cazibesi ve diğer şehirlerin özgün özellikleri, Lübnan'ı keşfetmek isteyenlere unutulmaz bir deneyim sunuyor.

LÜBNAN'IN BAŞKENTİ NERESİ?

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tur. Bu tarihî liman kenti, modern cazibesi, tarihî yapıları ve lezzetli mutfağıyla öne çıkar. Beyrut, Lübnan'ın kültürel, finansal ve ticaret merkezi konumundadır.

LÜBNAN'IN PARA BİRİMİ NEDİR?

Lübnan'ın resmi para birimi Lübnan Lirası (LBP)'dır. Lübnan Lirası, ülkede yaygın olarak kullanılan ve turistler için alışveriş ve seyahatlerde kullanılan bir para birimidir.

LÜBNAN ŞEHİRLERİ

Sidon: Akdeniz kıyısındaki Sidon, antik kalıntıları, renkli çarşıları ve tarihî limanı ile ünlüdür. Şehir, tarihi geçmişi ve zengin kültürüyle ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunar.

Tripoli: Kuzey Lübnan'da yer alan Tripoli, Osmanlı ve Arap etkilerini taşıyan tarihî dokusu, medreseleri ve tarihi çarşıları ile dikkat çeker. Şehir, Lübnan'ın en büyük ikinci şehri olarak bilinir.

Byblos: UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Byblos, antik kent kalıntıları, tarihî limanı ve katedrali ile bilinir. Şehir, dünyanın en eski sürekli yerleşim yerlerinden biridir.