Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe

Türkiye'de uzun süredir tartışılan "il olacak ilçeler" listesi yeniden güncellendi. Nüfus, ekonomi, sanayi ve stratejik konum kriterleriyle hazırlanan çalışmaya 5 yeni ilçe daha eklendi. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki hızlı büyüme nedeniyle özellikle Gebze, Lüleburgaz, Alanya, Fethiye, İnegöl ve İskenderun gibi ilçeler il olma potansiyeli en yüksek adaylar arasında öne çıktı.

Türkiye'de uzun süredir tartışılan "il olma potansiyeli yüksek ilçeler" listesi yeniden güncellendi. Nüfus, ekonomi, sanayi, ulaşım ve stratejik konum kriterleriyle hazırlanan çalışmada 5 yeni ilçe daha listeye eklendi.

LİSTE YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Türkiye'de yıllardır merak edilen "hangi ilçeler il olacak?" sorusuna ilişkin yeni bir değerlendirme yayımlandı. "Konuşan Haritalar" tarafından hazırlanan çalışmada nüfus yoğunluğu, ekonomik büyüklük, sanayi kapasitesi, turizm potansiyeli, lojistik ağlar, coğrafi konum ve yönetimsel ihtiyaçlar göz önünde bulunduruldu. Güncellenen listeye 5 yeni ilçe daha eklenirken, il olma potansiyeli taşıyan ilçe sayısı önceki yıllara göre arttı.

BÜYÜYEN NÜFUS VE SANAYİ YENİ İLLERİ GÜNDEME GETİRİYOR

Uzmanlara göre, özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz hattında hızlı nüfus artışı ve sanayi yoğunluğu, mevcut illerin yükünü artırıyor. Liman ticareti, ağır sanayi, turizm ve stratejik konum gibi kriterler, aday ilçelerin listede yer almasını belirleyen başlıca unsurlar arasında. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Antalya gibi nüfusu yüksek şehirlerin il olması beklenen ilçeler açısından öne çıkması dikkat çekti.

İL OLMAYA EN YAKIN İLÇELER

Güncellenen değerlendirmeye göre il olma potansiyeli en yüksek ilçeler şu şekilde sıralandı:

  • Lüleburgaz
  • Çerkezköy
  • Silivri
  • Çorlu
  • Tuzla
  • Kapaklı
  • Gebze
  • Çayırova
  • Darıca
  • Ereğli
  • Bandırma
  • Mustafakemalpaşa
  • İnegöl
  • Tavşanlı
  • Edremit
  • Bergama
  • Soma
  • Aliağa
  • Akhisar
  • Salihli
  • Torbalı
  • Ödemiş
  • Nazilli
  • Alaşehir
  • Söke
  • Kuşadası
  • Milas
  • Bodrum
  • Fethiye
  • Serik
  • Manavgat
  • Alanya
  • Polatlı
  • Ereğli (Konya)
  • Erdemli
  • Silifke
  • Ceyhan
  • İskenderun
  • Viranşehir
  • Midyat
  • Silopi
  • Erciş
  • Doğubayazıt
Yorumlar (9)

Haber YorumlarıMehmet Alper Hakan:

kafayımı yediniz la siz. bunların çoğu birakın ili hala belde düzeyinde il olmak öyle kolaymı. türkiyede herşey seçim yatırımı. sonrada insanlar diyorki niye burnumuz boktan çıkmıyor

Yorum Beğen81
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Yeni il demek, valilerin, beldiyelerin acilmasi ve bir surü külfet demek...Allah akıl versin bu dusunceyi kim uretmisse

yanıt23
yanıt0
Haber Yorumlarımehmet:

şuanki illerdekiler ne yapıyorda yenileri ne yapacak. ülke memur cenneti oldu. inin sırtımızdan.

yanıt5
yanıt0
Haber YorumlarıHayırlı Günler:

Cayirova ve Darica' ya cok guldum. Mahalleden il :))))))

Yorum Beğen35
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumları59scqtcs2z:

fethiyeyi yapında artık susalım.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSauron:

oy uğruna ya Rab ne güneşler batıyor :)

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
