Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe
Türkiye'de uzun süredir tartışılan "il olacak ilçeler" listesi yeniden güncellendi. Nüfus, ekonomi, sanayi ve stratejik konum kriterleriyle hazırlanan çalışmaya 5 yeni ilçe daha eklendi. Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerindeki hızlı büyüme nedeniyle özellikle Gebze, Lüleburgaz, Alanya, Fethiye, İnegöl ve İskenderun gibi ilçeler il olma potansiyeli en yüksek adaylar arasında öne çıktı.
LİSTE YENİDEN ŞEKİLLENDİ
Türkiye'de yıllardır merak edilen "hangi ilçeler il olacak?" sorusuna ilişkin yeni bir değerlendirme yayımlandı. "Konuşan Haritalar" tarafından hazırlanan çalışmada nüfus yoğunluğu, ekonomik büyüklük, sanayi kapasitesi, turizm potansiyeli, lojistik ağlar, coğrafi konum ve yönetimsel ihtiyaçlar göz önünde bulunduruldu. Güncellenen listeye 5 yeni ilçe daha eklenirken, il olma potansiyeli taşıyan ilçe sayısı önceki yıllara göre arttı.
BÜYÜYEN NÜFUS VE SANAYİ YENİ İLLERİ GÜNDEME GETİRİYOR
Uzmanlara göre, özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz hattında hızlı nüfus artışı ve sanayi yoğunluğu, mevcut illerin yükünü artırıyor. Liman ticareti, ağır sanayi, turizm ve stratejik konum gibi kriterler, aday ilçelerin listede yer almasını belirleyen başlıca unsurlar arasında. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Antalya gibi nüfusu yüksek şehirlerin il olması beklenen ilçeler açısından öne çıkması dikkat çekti.
İL OLMAYA EN YAKIN İLÇELER
Güncellenen değerlendirmeye göre il olma potansiyeli en yüksek ilçeler şu şekilde sıralandı:
- Lüleburgaz
- Çerkezköy
- Silivri
- Çorlu
- Tuzla
- Kapaklı
- Gebze
- Çayırova
- Darıca
- Ereğli
- Bandırma
- Mustafakemalpaşa
- İnegöl
- Tavşanlı
- Edremit
- Bergama
- Soma
- Aliağa
- Akhisar
- Salihli
- Torbalı
- Ödemiş
- Nazilli
- Alaşehir
- Söke
- Kuşadası
- Milas
- Bodrum
- Fethiye
- Serik
- Manavgat
- Alanya
- Polatlı
- Ereğli (Konya)
- Erdemli
- Silifke
- Ceyhan
- İskenderun
- Viranşehir
- Midyat
- Silopi
- Erciş
- Doğubayazıt