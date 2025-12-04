Liste güncelledi, hepsi il olmaya aday! İşte plaka hazırlığındaki 5 ilçe

Türkiye'de uzun süredir tartışılan "il olma potansiyeli yüksek ilçeler" listesi yeniden güncellendi. Nüfus, ekonomi, sanayi, ulaşım ve stratejik konum kriterleriyle hazırlanan çalışmada 5 yeni ilçe daha listeye eklendi.

LİSTE YENİDEN ŞEKİLLENDİ

Türkiye'de yıllardır merak edilen "hangi ilçeler il olacak?" sorusuna ilişkin yeni bir değerlendirme yayımlandı. "Konuşan Haritalar" tarafından hazırlanan çalışmada nüfus yoğunluğu, ekonomik büyüklük, sanayi kapasitesi, turizm potansiyeli, lojistik ağlar, coğrafi konum ve yönetimsel ihtiyaçlar göz önünde bulunduruldu. Güncellenen listeye 5 yeni ilçe daha eklenirken, il olma potansiyeli taşıyan ilçe sayısı önceki yıllara göre arttı.

BÜYÜYEN NÜFUS VE SANAYİ YENİ İLLERİ GÜNDEME GETİRİYOR

Uzmanlara göre, özellikle Marmara, Ege ve Akdeniz hattında hızlı nüfus artışı ve sanayi yoğunluğu, mevcut illerin yükünü artırıyor. Liman ticareti, ağır sanayi, turizm ve stratejik konum gibi kriterler, aday ilçelerin listede yer almasını belirleyen başlıca unsurlar arasında. İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, İzmir, Balıkesir, Muğla ve Antalya gibi nüfusu yüksek şehirlerin il olması beklenen ilçeler açısından öne çıkması dikkat çekti.

İL OLMAYA EN YAKIN İLÇELER

Güncellenen değerlendirmeye göre il olma potansiyeli en yüksek ilçeler şu şekilde sıralandı: