Son günlerde ilgi odağı olanRapçi Lil Zey sosyal medyanın gündemi oldu. Peki, Lil Zey kimdir? Rapçi Lil Zey kaç yaşında, gerçek adı ne?

LİL ZEY KİMDİR?

Doğum tarihi: 28 Temmuz 1994

28 yaşında

İzmir

Lil Zey veya gerçek adıyla Zeynep Tanyalçın (d. 28 Temmuz 1994, İzmir), Türk rapçi ve DJ. Berklee College of Music'te müzik yönetimi ve şarkı sözü yazarlığı eğitimi görmüştür.

Lil Zey kariyerinde şarkıcılığa başlamadan önce Atlanta'da DJ olarak devam ediyordu. 2019 yılında Metth'in RedKeys Music etiketiyle piyasaya çıkan METFLIX albümünde 2 şarkıyla yer aldı.[3] Aynı yılda KÖK$VL ile ortak yer aldıkları "Ötede Dur" ile müzik dünyasının ve basının ilgisini çekerken, ardından gelen Khontkar düeti "Yolumuz Yol Değil" ile bu ilgiyi sürdürdü. 2019 yılının sonunda Metth ile "Marina" şarkısında bir araya gelirken, 2020'de ilk solo tekli şarkısı "Heveslenmem" yayımlandı. Universal Müzik Yapım ile anlaşma imzaladı. 17. Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Çıkış' kategorisinde aday gösterildi ve daha sonra kazandı. Temmuz 2020'de Universal Müzik Yapım etiketiyle ilk şarkısı olan Kozmos ile "Eskisi Gibi" şarkısını yayımladı "Zor" ve "Zor II" adlı tekli şarkıları bunların ardından gelirken, sanatçının yurtdışında ses getirdiği ilk çalışmalar oldu 18 Aralık 2020'de RedKeys Music'in derleme albümü olan RedKeyGang La Familia 2'de 3 şarkıda yer aldı. 2021 yılında Alman rapçi Luciano ile yaptığı "ELMAS" düeti sanatçının global müzik listelerine ilk girişi oldu. Aynı yıl ilk albümü olan "Kara Tiyatro" Universal Music Turkey etiketiyle dijital müzik akışı servislerinde ve plak olarak satışa sunuldu. 2022'deki tekli çalışması "OnlyFans" basında ve sosyal medyada oldukça tartışma yarattı. 2023 yılında Khontkar'ın Gözyaşı Rapsodi serisinde eşlik ettiği "Gözyaşı Rapsodi 3" ve akabinde Young Stoner Life sanatçısı Strick ile ortak çalışmaları "ÇEK" ile kariyerine devam etti.