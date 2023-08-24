Levengi tarifi! Masterchef Levengi nedir, nasıl yapılır? Levengi için gerekli malzemeler nelerdir? Levengi hangi ülkeye ait? Levengi ne demek?

Masterchef 24 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Levengi yemeğini yapmasını istendi. Peki Masterchef Levengi nasıl yapılır? Levengi için gerekli malzemeler nelerdir? Levengi tarifi! Levengi nasıl yapılır? Levengi nedir, ne demektir? Levengi hangi ülkeye ve yöreye aittir? Levengi tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Levengi tarifi oldu. Peki en güzel Levengi tarifi nasıldır? Levengi nasıl yapılır? Levengi için gerekli malzemeler nelerdir? Levengi tarifi! Levengi nedir, ne demek? Masterchef Levengi nasıl yapılır? Levengi hangi bölgenin, hangi yörenin yemeği? Levengi hangi ülkeye ve yöreye aittir? Levengi hangi ülkede? Levengi ne demektir? İşte detaylar...

LEVENGİ NEDİR, NE DEMEK? LEVENGİ HANGİ ÜLKEYE AİTTİR?

Levengi, kutum balığı ve ya sazan balığı, kuru soğan ve ya kuru kırmızı soğan, ceviz, karabiber, sumak, tuz ve balçık turşusu ile hazırlanan geleneksel Azerbaycan yemeği.

Geçmişi

Levengi kelimesinin anlamı "için doldurulmuş" demektir. Talişçe "leve" - "karın" demektir, "levengi" ise karnı doldurulmuş demektir.

Yapımı

İlk önce balığın üzeri pulcuklardan temizleniyor. Tuz, sumak ve karabiberle terbiyelendiriliyor. İçine makinesinden geçirilmiş ceviz ve makineden geçirildikten sonra suyu sıkılan soğan karıştırılıyor. Karışımın üzerine tuz ve karabiber ilave ediliyor. Karışım balığın içine konuluyor ve iğneyle dikiliyor. Daha sonra balığı tandırda pişirmeğe bırakıyoruz. Tandır yoksa, sobada pişire biliriz.

Levengi tavukla da pişirile bilinir. Aynı karışımı tavuğun içine koyup, pişire bilirsiniz.

LEVENGİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

2 su bardağı pirinç

500 gr dana eti (kuşbaşı doğranmış)

2 büyük soğan

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

1 çay bardağı nohut (isteğe bağlı, önceden haşlanmış olmalı)

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1/2 çay kaşığı kimyon

Tuz ve karabiber

Sıcak su

LEVENGİ NASIL YAPILIR?

Pirinci yıkayın ve süzün. Ardından suya daldırın ve 30 dakika kadar bekletin.

Etleri tencereye alın ve suyunu salıp çekene kadar kısık ateşte su bırakmadan kavurun.

Etlerin üzerine ince doğranmış soğanları ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurun.

Zerdeçal, kimyon, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın.

Pirinçleri tencereye ekleyin. Pirinçler suyunu çekene kadar kavurun.

Üzerine sıcak su ekleyin. Su miktarı pirincin iki parmak üzerini geçecek şekilde olsun.

Tencerenin kapağını kapatın ve pirinçler suyunu çekene kadar yüksek ateşte kaynatın.

Suyunu çeken pirincin üzerine nohutları ekleyin. Nohutlar dağılmasın ama iyice karışsın.

Tereyağı veya sıvı yağı ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın.

Ateşi en düşük seviyeye getirin, tencerenin altına bir tava veya tencere tabanıyla arasına havlu koyarak demlemeye bırakın. Bu yöntem altta kalanın tutmaması için uygundur.

Levengi yaklaşık 20-30 dakika demlenmeye bırakın. Bu süre içinde pirinçler tamamen yumuşayacak ve lezzetler iyice harmanlanacaktır.

Demlenen levengiyi karıştırın ve sıcak servis yapın.

Levengi, genellikle nar ekşisi veya turşu ile servis edilir. Afiyet olsun!