Laz böreği tarifi! Masterchef Laz böreği nasıl yapılır? Laz böreği tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Laz böreği tatlısı hangi yöreye ait?

Masterchef 18 Temmuz dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Laz böreği tatlısının yapmasını istendi. Peki Masterchef Laz böreği tatlısı nasıl yapılır? Laz böreği tatlısı için gerekli malzemeler nelerdir? Laz böreği tatlı tarifi! Laz böreği nasıl yapılır? Laz böreği tatlı tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel tatlılar yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Laz böreği tarifi oldu. Peki en güzel Laz böreği tatlı tarifi nasıldır? Laz böreği tatlısı nasıl yapılır? Laz böreğiiçin gerekli malzemeler nelerdir? Laz böreği tarifi! Laz böreği nedir, ne demek? Masterchef Laz böreği nasıl yapılır? Laz böreği hangi bölgenin, hangi yörenin tatlısı? Laz böreği tatlısı hangi ülkeye ve yöreye aittir? Laz böreği tatlısı hangi bölge? İşte detaylar...

LAZ BÖREĞİ NEDİR, NE DEMEK? LAZ BÖREĞİ TATLISI HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Laz böreği (Doğu Lazcası: Paponi); yufka, tereyağı, muhallebi ve şerbet ile yapılan bir tatlı çeşididir. Türkiye'de Doğu Karadeniz bölgesinde ve özellikle Lazların yaşadığı Artvin,Rize ve Trabzon illerinde yapılır. Yunanistan'da ise "sütlü börek" anlamına gelen galaktobureko adıyla, yufka yerine irmik lapası kullanılarak yapılır. Günümüzde yufka yerine milföy, muhallebi yerine krema kullanılarak yapılanları da mevcuttur. Krema ya da muhallebi; limon, portakal veya gül suyu ile tatlandırılabilir.

Türkiye'de birçok restoranda Laz böreğini yemek mümkündür. "Hopa Laz Böreği" adıyla Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenen tatlı, 2019 yılında coğrafi işaret belgesi almıştır.

LAZ BÖREĞİ İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

Malzemeler:

Yufka için:

4 adet yufka

İç harcı için:

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

1 su bardağı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Yarım su bardağı sıvı yağ

Şerbet için:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Yarım limonun suyu

Üzeri için:

2 yemek kaşığı tereyağı

LAZ BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

İlk olarak şerbeti hazırlamak için suyu bir tencereye alın. Toz şekeri ekleyin ve kaynatmaya başlayın.

Şeker eridikten sonra limon suyunu ekleyin ve 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın. Şerbeti soğumaya bırakın.

İç harcı hazırlamak için, çekilmiş ceviz içini bir kaseye alın. Üzerine toz şekeri ve tarçını ekleyin. Karıştırarak malzemelerin iyice birbirine karışmasını sağlayın.

Yufkaları tezgah üzerine serin. İlk yufkayı düz bir şekilde açın ve üzerine sıvı yağ sürün.

Ardından ikinci yufkayı üzerine serin ve ona da sıvı yağ sürün. İkinci yufkanın üzerine de iç harcın yarısını eşit şekilde yayın.

Yufkayı rulo şeklinde sararak dolayın ve yağlanmış bir fırın tepsisine yerleştirin. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp tepsiye dizin.

Üzerine eritilmiş tereyağı gezdirin ve Laz böreği tatlısını önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak böreği, soğumuş olan şerbetin üzerine dökün. Şerbetin böreğin her tarafına iyice işlemesi için 15-20 dakika bekletin.

Şerbeti çeken Laz böreği tatlısını dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

Laz böreği tatlısı genellikle ılık veya soğuk olarak servis edilir. Afiyet olsun!