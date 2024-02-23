Kürşat Emre Çandır kimdir? Gelecek Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Kürşat Emre Çandır kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt aranıyor. 2024 Yerel Seçimleri, 31 Mart Pazar günü olacak. Yalova Belediye Başkan Adayı Kürşat Emre Çandır kimdir ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Kürşat Emre Çandır kimdir? Gelecek Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Kürşat Emre Çandır nereli? Detaylar haberimizdedir…

KÜRŞAT EMRE ÇANDIR KİMDİR?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde Gelecek Partisi Yalova Belediye Başkan Adayı Kürşat Emre Çandır olmuştur.