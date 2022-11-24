Ortaöğretim KPSS sonuçlarını öğrenenler KPSSP94 puan türü ile memur alan kurumlar 2022 ve KPSS P94 nedir, sorularının cevaplarını merak ediyor. Peki, KPSSP94 puan türü ile memur alan kurumlar hangileri?

2022 KPSS ortaöğretim puanları açıklandı ve adaylar aldıkları puanla hangi meslekleri yapabileceklerini araştırmaya başladı. Peki, KPSSP94 puan türü ile memur alan kurumlar 2022! KPSS P94 nedir?

KPSS P94 NEDİR?

P-94 Puanı, lise mezunu adayların ve önlisans/lisans bölümü okuyup da henüz mezun olmayan adayların girebileceği ortaöğretim KPSS sonucu oluşan puan türüdür. Ortaöğretim KPSS yalnızca çift senelerde yapılmaktadır. Ancak alımlar her yıl yapılmaktadır. Ö

KPSSP94 PUAN TÜRÜ İLE MEMUR ALAN KURUMLAR 2020!

Üniversiteler

Enstitüler

Bakanlıklar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Karayolları Genel Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Türk Dil Kurumu Başkanlığı

T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü

Gelir İdaresi Başkanlığı

Sayıştay Başkanlığı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü

Darülaceze Başkanlığı

Bu kurumların yanında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıktan atamalar ile her yıl sağlık lisesi mezunu binlerce kişinin ataması yapılmaktadır.