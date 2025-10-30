Haberler

Konutta kira getirisi en yüksek 10 şehir! Zirve değişmedi

Konutta kira getirisi en yüksek 10 şehir! Zirve değişmedi
Güncelleme:
Türkiye'de konut yatırımlarında en yüksek kira getirisi olan şehir Ankara oldu. Başkentin yıllık kira getirisi yüzde 9.33 olarak açıklanırken onu yüzde 8.59 ile Şanlıurfa ve yüzde 8.22 ile Tekirdağ takip etti. İstanbul ise listenin 9'uncu sırasında yer aldı.

  • Ankara, yüzde 9,33 kira getirisi ile konut yatırımında en yüksek kazancı sağlayan şehir oldu.
  • Şanlıurfa yüzde 8,59 ve Tekirdağ yüzde 8,22 kira getirisi ile kira getirisi en yüksek ilk üç şehir arasında yer aldı.
  • Türkiye genelinde kiralık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 29,8 arttı.

Türkiye'de konut piyasası, yüksek faiz oranlarına rağmen canlılığını koruyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, eylülde konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.9 artarak, 150 bin 657 olurken, 9 aylık dönemdeki toplam satış ise 1 milyon 128 bin 727 olarak gerçekleşti. Gayrimenkul yatırımında son dönemde öne çıkan başlıklardan biri ise "kira getirisi" oldu. CNBCE'de yayınlanan Endeksa'nın verilerine göre; yurt genelinde konut yatırımında en çok kazandıran 10 il belli oldu.

ZİRVEYE ANKARA OTURDU

Türkiye genelinde konut yatırımında kira getirisi açısından en yüksek kazanç sağlayan şehir Ankara oldu. Başkentte ortalama kiralık konut fiyatı 28 bin 218 TL, yıllık kira getirisi ise yüzde 9,33 olarak hesaplandı. Ankara önceki aylarda da kira getirisinde yine zirveye oturmuştu.

ŞANLIURFA VE TEKİRDAĞ İLK ÜÇTE

Listenin ikinci sırasında yüzde 8,59 kira getirisiyle Şanlıurfa, üçüncü sırada ise yüzde 8,22 ile Tekirdağ yer aldı. İstanbul ise yüzde 7,46 kira getirisiyle listenin dokuzuncu sırasında yer aldı.

İşte kira getirisi en yüksek olan 10 şehir:

1. Yüzde 9.33 kira getirisiyle Ankara

2. Yüzde 8.59 kira getirisiyle Şanlıurfa

3. Yüzde 8.22 kira getirisiyle Tekirdağ

4. Yüzde 7.81 kira getirisiyle Eskişehir

5. Yüzde 7.65 kira getirisiyle Van

6. Kahramanmaraş

7. Denizli

8. Malatya

9. İstanbul

10. Manisa

KİRALAR YÜZDE 30 ARTTI

Yurt genelinde kiralık konut fiyatları yıllık bazda yüzde 29,8 yükselirken aylık bazda aynı kaldı. Enflasyon etkisinden arındırılmış verilere göre kiralar bir yılda reel olarak yüzde 2,5 ve bir önceki aya göre ise reel olarak yüzde 2,3 düşüş kaydetti. Türkiye genelinde konutların ortalama metrekare kira 230 TL, ortalama kira ise 25 bin 60 TL seviyesinde.

KONUT SATIŞINDA EN ÇOK KAZANDIRAN İL İSE DİYARBAKIR

Türkiye'de en çok konut satışı yapılan ilk 30 il arasında yatırımcısına en fazla kazandıran şehirler sırasıyla Diyarbakır, Çanakkale ve Manisa oldu. Diyarbakır'da konut fiyatları son bir yılda nominal olarak yüzde 61,8, reel olarak ise yüzde 21,6 arttı. Şehirde ortalama metrekare satış fiyatı 29 bin 304 TL, ortalama konut satış fiyatı ise 4,5 milyon TL'ye ulaştı.

En çok konut satışının olduğu ilk 30 içinde satılık konut fiyatlarının bir yılda en az yükseldiği iller ise sırasıyla Hatay, Muğla ve Aydın oldu. Hatay'da satılık konutların fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 yükselirken enflasyondan arındırılmış verilere göre fiyatlar reel olarak yüzde 11,7 geriledi.

Dört büyükşehir arasında ise satılık konut fiyatlarının bir yılda en fazla yükseldiği kent Ankara oldu. Ankara'da nominal fiyat artışı yüzde 38,2 olurken, reel bazda yüzde 3,8'lik bir artış yaşandı. Başkentte konut metrekare fiyatı 31 bin 566 TL'ye, ortalama konut fiyatı ise 4,1 milyon TL'ye yükseldi.

