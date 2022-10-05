Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, konuk olduğu programda yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Program sonrasında Kobra Murat'ın hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Kobra Murat'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Kobra Murat kimdir? Kobra Murat nereli? Kobra Murat eşi kim? Kobra Murat peruksuz hali! İşte detaylar...

Roman müziğinin sevilen sanatçılarından Kobra Murat olarak tanınan Murat Divandiler, Caner Toygar'ın YouTube'da yayınlanan programında merak edilenleri cevapladı. Kobra Murat'ın programda yaptığı açıklamalar gündem oldu. Ünlü şarkıcının yaptığı açıklamalar sonrasında hayatı merak konusu oldu. Kullanıcılar, Kobra Murat'ın hayatını araştırmaya başladı. Peki, Kobra Murat kimdir? Kobra Murat nereli? Kobra Murat eşi kim? Kobra Murat peruksuz hali! Detaylar haberimizde...

KOBRA MURAT KİMDİR?

Kobra Murat adını kullanan Murat Divandiler, İstanbul Balat'ta yaşıyor ve asıl mesleği ise terziliktir. Romanların Prensi diye anılan Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine ile evlenmiştir ve evli ve 3 çocuk babasıdır. Oğulları Doğuş ve Yiğithan'dan sonra, mutlaka bir kız çocuk sahibi olmak istediler. Altı yıl sonra dilekleri yerine geldi, 30 Temmuz 2007'de Sergül dünyaya geldi. Gerek sosyal medyada gerek TV ekranlarında sergilediği şovlarla popüler bir hal alan Kobra Murat'ın Roman Show adlı bir albümü bulunuyor. Kobra Murat Kalite ve Antalya Gaydası parçaları oldukça ünlüdür.

KOBRA MURAT PERUKSUZ HALİ!

Romanların prensi lakaplı şarkıcı Kobra Murat, bir dönem katıldığı Lerzan'la Çok Mutlu programında eşine şiir okurken kafasındaki peruğu çıkararak izleyenleri şaşırtmıştı.