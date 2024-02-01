KOBİ Kredisi Nedir, Şartları Nelerdir?

Eğer siz de işinizi büyütmek, yenilikçi fikirlerinizi hayata geçirmek ya da işletmenize yeni bir soluk katmak istiyorsanız, KOBİ kredisi şartlarına göz atmayı düşünebilirsiniz.

KOBİ Kredisi Nedir?

KOBİ, "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler" kavramının kısaltmasıdır. Bu terim, işletmeleri çalışan sayısı, yıllık net satış geliri veya toplam varlıkları gibi belirli kriterlere göre sınıflandırmak için kullanılır.

KOBİ'ler genellikle büyük şirketlerden daha küçük ölçekli işletmelerdir. Küçük işletmeler, genellikle daha az çalışanı ve daha düşük bir yıllık geliri olan işletmeleri ifade ederken, orta ölçekli işletmeler daha fazla çalışana ve daha yüksek bir gelire sahip işletmeleri kapsar.

KOBİ kredisi ise; KOBİ'lerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bankalar veya finansal kuruluşlar tarafından sunulan bir finansman çeşididir. KOBİ'lerin büyüme, genişleme, yatırım yapma veya işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılama için tasarlanmıştır. KOBİ'ler, bu kredi türünü kullanarak işletme binası inşa edebilir, işletmeleri için yeni ekipmanlar satın alabilir veya işlerini büyütebilirler.

KOBİ Kredisi Şartları Nelerdir?

KOBİ statüsü taşıyan tüm işletmeleri kapsayan KOBİ kredisinin şartları şunlardır:

İlk olarak, söz konusu krediden faydalanmak isteyen bireylerin Türkiye içinde aktif olarak faaliyet gösteren ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde geçerli olan kanunlara göre kurulmuş tüzel ya da gerçek bir şirkete sahip olması gereklidir.

Kredi başvurusu yapacak olan işletmenin başvuru değerlendirmesi sırasında herhangi bir konkordato, iflas ya da iflas erteleme, fesih kararı gibi durumları söz konusu olmamalıdır.

Kredi Garanti Fonu'ndan finansman kaynağı elde edecek olan işletmelerin, geçmiş dönem komisyon borcu ya da vergi borcu olmamalıdır.

KOBİ Kredisi Nasıl Alınır?

KOBİ kredisi almak için ilk adım, bir banka veya finansal kuruluşla iletişime geçmektir. Başvuru sürecinde, işletmenin finansal durumu ve geçmiş performansı incelenir ve işletmenin kredi değerliliği ve geri ödeme kapasitesi değerlendirilir.

Kredi başvurusu için gerekli belgelerin tam ve doğru şekilde sunulması bu noktada son derece önemlidir. Bunlar arasında işletmenin vergi kayıtları, finansal tablolar, banka hesap özetleri ve ticari sicil kayıtları yer alır. Değerlendirme sürecinin olumlu sonuçlanması neticesinde işletmenin ihtiyacına uygun bir kredi türü seçilerek, kredi süreci başlatılır. KOBİ kredisi onaylandıktan sonra, işletmeniz için kredi kullanımınızı gerçekleştirebilirsiniz.

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