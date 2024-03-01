Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 53. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?

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KIZILCIK SERBETI SON BÖLÜM NELER OLDU?

Doğa hamile olduğunu itiraf ederek annesinden bir süre bu durumu sır olarak saklamasını ister.Kıvılcım kızını kırmamak adına mecburen kabul eder. Abdullah'ın kovid karantinası devam etmektedir. Umut'un başına gelenlerden sonra girdiği depresyon durumu devam etmekte, Nursema'nın bu konudaki rahatsızlığı da günden güne artmaktadır. Nilay'ın, Mustafa ile arayı düzelterek eve dönmesi Pembe'yi çok mutlu etmiştir. Bu konuda adadığı adağı yerine getirmek üzere harekete geçtiğinde ise davetsiz bir misafiri eve almak durumunda kalacaktır. Fatih'le ayrılma konusunda pişman olan Doğa, eski kocasıyla yeniden görüşmek için türlü hamleler yapar. Oğlu Metehan'ın kendinden yaşça epey büyük bir kadınla görüştüğünü öğrenen Ömer, bu işi sonlandırmak için harekete geçse de Metehan'a söz dinletemez. Kıvılcım'ın kızını korumak üzere harekete geçerek hamilelik durumunu Fatih'e söyleme çabası Alev'in büyük sürpriziyle yarım kalacaktır.

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KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

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KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar

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