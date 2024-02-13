Kızılcık Şerbeti 51. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 51. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?

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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 50. Bölümünde; Alev, Pembe'ye Abdullah'la olan ilişkilerinin bittiğini söyler. Pembe sonunda muradına ermiştir. Umut'un dolandırıcılıktan tutuklanması Nursema'yı yıkarken, onun yardımına koşan her zamanki gibi ailesi olacaktır. Mustafa oğluna DNA testi yaptırarak kendi oğlu olduğunu öğrenir. Ama bu sefer de Nilay'a yaptığı büyük yanlıştan nasıl döneceğinin derdine düşer. Zülkar ona çeşitli akıllar vererek barışmaları için çabalar. Kıvılcım'ın kendine karşı olan güvensizliği ve Ömer'e olan ilgisinin bitmemiş olması nedeniyle Ertuğrul büyük bir karar alarak Kıvılcım'dan ayrılır. Bu ayrılığı öğrenen Ömer, Kıvılcım'ı tekrar kazanmak için hiç vakit kaybetmeden harekete geçer. Fatih ve Doğa boşanma konusunda anlaşarak işi resmiyete dökerler ve kısa sürede boşanırlar. Doğa anne evine döner. Pembe'nin derdi ise Fatih'in bu ayrılık acısını en kısa zamanda atlatmasıdır.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti her Cuma Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 51. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ!



