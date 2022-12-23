5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü, birçok izleyici tarafından yoğun ilgi gördü ve beğenildi. Yeni bölümleri ile birlikte izleyicisi ile buluşan program, birçok kişi tarafından seviliyor ve takip ediliyor. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü nerede yayınlanıyor? Kısmetse Olur nerede, hangi platformda yayınlanacak? Kısmetse Olur yeni bölüm nereden, nasıl izlenir?

İlk bölümü 5 Ekim 2015 tarihinde yayımlanan izdivaç yarışmacı Kısmetse Olur, 2017 yılında final yaparak ekran macerasını noktaladı. Uzun yıllardır dillerden düşmeyen yarışmaya ekranlara geri döndü. Yayınlanan bölümleri kaçırmamak ve izlemek isteyen kullanıcılar ise Kısmetse Olur Aşkın Gücü nerede yayınlanıyor? Sorusunu merak ediyor. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü nerede yayınlanıyor? Kısmetse Olur nerede, hangi platformda yayınlanacak? Kısmetse Olur yeni bölüm nereden, nasıl izlenir?

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ NEREDE YAYINLANIYOR?

Hayatlarının aşkını arayan 7 gelin ve 7 damat adayını flört etmek için bir araya getiren Kısmetse Olur yarışma programının yeni sezonunda 9 kadın 9 erkek olacak. 2 yıl boyunca Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği yarışmanın yeni sunucusu ise Öykü Serter oldu. Yarışmanın yeni sezon bölümleri ise YouTube'da yayınlanıyor. Kısmetse Olur 12 Aralık tarihi itibariyle sadece YouTube üzerinden yayınlanmaktadır.