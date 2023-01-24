Beyoğlu'nda Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Kilise yangını söndü mü, ne oldu? Kilisede çıkan yangın son durum ne? merak ediliyordu.

Kilise yangını söndü mü, ne oldu? Beyoğlu'nda Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Kilise yangını söndü mü, ne oldu? Kilisede çıkan yangın son durum ne? merak ediliyordu. İşte detaylar...

KİLİSE YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Karaköy'deki Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 2 kişinin cansız bedenine ulaşılırken 2 kişinin de yaralandığı açıklandı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ



İtfaiye ekipleri, söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından yangında kullanılamaz hale gelen lojmanda arama çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmaları sırasında 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri de bölgeye gelerek lojmanda bir süre çalışma yaptı. Ekipler devam eden arama çalışmaları sırasında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştı. Yangın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında yangın ihbarı alınmasının ardından bölgeye ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, yangının kontrol altına alındığı vurgulanarak, "Çıkan yangında 4 kişi tahliye edilmiş, dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Görevli ekiplerimizin yangın mahallindeki çalışmaları devam etmektedir. Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

Yangından kareler: