KGK 6. Küresel Medya Buluşması Alanya'da başlıyor: 32 ülkeden 350 gazeteci katılacak

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Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) geleneksel Küresel Medya Buluşması'nın 6'ncısını, Türkiye ile birlikte 32 ülkeden yaklaşık 350 gazetecinin katılımıyla 6- 10 Kasım 2026 tarihleri arasında Alanya'da düzenleyecek.

88 ülkede ve Türkiye'nin 81 ilinde temsilcisi bulunan KGK'nin buluşmasına Yaygın, Yerel, Dış ve Dijital Medya meclislerinin üyeleri, il temsilcileri ve ülke temsilcileri de katılacak. Programda meclis toplantıları, atölye çalışmaları, medya çalıştayı ve şiddetle mücadele sempozyumu var. Buluşma son gün yapılacak Küresel Başarı Ödülleri töreniyle bitecek.

ÖDÜLLER

Törene her yıl olduğu gibi yerli ve yabancı siyaset ve devlet insanları, spor, bilim, sanat ve kültür insanları ile medya mensuplarından onur konukları katılacak. İlki geçen yıl İsmail Gaspıralı Akademisi Vakfı ile birlikte verilen İsmail Gaspıralı Hizmet Ödülü, törene katılması halinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a takdim edilecek.

Küresel Diplomasi Ödülü, ülkesi adına ve Türkiye ile ilişkiler konusundaki çalışmaları nedeniyle Kosova'nın önceki devlet başkanı Vjosa Osmani'ye verilecek. Küresel Dostluk Ödülü ise Kosova Başbakan Yardımcısı, Türk kökenli Fikrim Damka'ya sunulacak.

Küresel Spor Ödülü'nün bu yılki sahibi Fatih Terim. Terim, 9 Kasım akşamı Lonicera World Otel'de yapılacak törene katılarak ödülünü alacak.

Küresel Gazetecilik Ödülü, İsrail'in Gazze'deki soykırımını gündemde tutan yayınları nedeniyle Gazzete'nin yayıncısı Hayrunnisa Çiçek'e verilecek. Küresel Marka Ödülü havayolu şirketi Corendon adına Yıldıray Karaer'e, Küresel İnovasyon Ödülü ise Sabiha Gökçen Havalimanı'nda başlattığı kapsül otelciliği Litvanya, Estonya ve Malezya'ya taşıyan Keepler firması adına Ömer Alaeddinoğlu'na takdim edilecek.

Küresel Medya Ödülü TRT AVAZ adına Yücel Kılıçkaya'ya, Küresel Sanat Ödülü Kırgız sanatçı Roza Amanova'ya, Küresel Bilim Ödülü Kazak bilim insanı Sultanhan Zhussip'e verilecek. Merhum Gazeteci Veli Altınkaya Özel Ödülü'nü gazeteci yazar Yavuz Donat alacak. Meslekte 50 yılını dolduran gazetecilere de meslek onur ödülleri verilecek.

PROGRAM

Bu yılki buluşma "Tarih, Doğa, Medya, Diyalog" temasıyla Eftelia Marin Resort Otel'de yapılacak. Konuklar 6 Kasım'da gelmeye başlayacak, 7 Kasım Cumartesi günü Alanya gezisine katılacak. Kentin tarihini ve turizmini tanıtan gezi, İskele'de Kızılkule önünde bitecek.

8 Kasım'daki Medya Çalıştayı'nı KGK Danışma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan koordine edecek. Çalıştayda yapay zeka, dijital dönüşüm, sosyal medya, SEO uygulamaları, mesleki formasyon, evrensel gazetecilik ve medya hukuku konularında sunumlar yapılacak.

9 Kasım Pazartesi günü Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) ile birlikte düzenlenecek sempozyumda "Şiddet Önleme Modeli Olarak Sosyal Arabuluculuk ve Şiddetin Medya Kullanımı" konusunda bildiriler sunulacak. Aynı gün sosyal arabuluculuk projesi tanıtılacak ve sosyal arabuluculuk şubelerinin toplu açılışı yapılacak. Buluşma, aynı akşamki ödül töreni ve gala yemeğiyle sona erecek.

DİM: ORTAK SES VERECEĞİZ

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, buluşma öncesi yaptığı açıklamada Türk medyası için tarihi bir buluşmaya daha imza atmaktan onur duyduklarını söyledi. Dim, şunları kaydetti:

"6'ncı Küresel Medya Buluşmamızda 32 ülkeden 350'ye yakın gazeteciyi Alanya'da ağırlıyoruz. Amacımız sadece mesleki gündem değil, insanlığın ortak derdi olan şiddete karşı medyanın sorumluluğunu da konuşmak. Çalıştayda mesleğin sorunlarını, sempozyumda şiddetle mücadeleyi, ödül töreninde ise başarıyı ve dayanışmayı öne çıkaracağız. Ortak deklarasyon ile Alanya'dan dünyaya sesleneceğiz."