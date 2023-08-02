Keshi Yena tarifi! Masterchef Keshi Yena nedir, nasıl yapılır? Keshi Yena için gerekli malzemeler nelerdir? Keshi Yena hangi ülkeye ait?

Masterchef 2 Ağustos dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan Keshi Yena yapmasını istendi. Peki Masterchef Keshi Yena nasıl yapılır? Keshi Yena için gerekli malzemeler nelerdir? Keshi Yena tarifi! Keshi Yena nasıl yapılır? Keshi Yena tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Keshi Yena tarifi oldu. Peki en güzel Keshi Yena tarifi nasıldır? Keshi Yena nasıl yapılır? Keshi Yena için gerekli malzemeler nelerdir? Keshi Yena tarifi! Keshi Yena nedir, ne demek? Masterchef Keshi Yena nasıl yapılır? Keshi Yena hangi ülkenin yemeğidir? Keshi Yena hangi ülkeye ve yöreye aittir? Keshi Yena hangi ülkenin yemeği? Keshi Yena ne demektir? İşte detaylar...

KESHİ YENA NEDİR, NE DEMEK? KESHİ YENA HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Keshi Yena Karayip yemeklerindendir. Aruba bölgesine ait bir yemektir.

Keshi Yena, Curacao adasına özgü geleneksel bir yemektir. Bu yemek, İspanyol, Hollandalı ve Hint etkilerini birleştirir ve lezzetli bir dolma türüdür.

KESHİ YENA İÇİN MALZEMELER NELERDİR?

1 büyük tavuk göğsü (dilimlenmiş veya küp şeklinde doğranmış)

1 büyük soğan (dilimlenmiş)

2 diş sarımsak (dövülmüş)

1 büyük domates (dilimlenmiş)

1 küçük kırmızı biber (dilimlenmiş)

1 küçük yeşil biber (dilimlenmiş)

1 küçük havuç (rendelenmiş)

1 küçük patates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı sıvı yağ (örneğin zeytinyağı)

1/4 su bardağı siyah zeytin (çekirdekleri çıkarılmış ve dilimlenmiş)

1/4 su bardağı kuru üzüm

1/4 su bardağı fındık veya badem (iri doğranmış)

1 yemek kaşığı Worcestershire sosu (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber (damak tadınıza göre)

Yaklaşık 200 gram rendelenmiş veya dilimlenmiş Gouda veya Edam peyniri

Yeteri kadar pişirmek için su

KESHİ YENA NASIL YAPILIR?

Tavayı orta ateşte ısıtın ve sıvı yağı ekleyin. Ardından dilimlenmiş soğanları ekleyin ve şeffaflaşana kadar kavurun.

Soğanlar kavrulduktan sonra sarımsağı ekleyin ve birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.

Tavuk etlerini ekleyin ve suyunu salıp pişinceye kadar kavurun.

Dilimlenmiş domatesleri, kırmızı ve yeşil biberleri, rendelenmiş havuç ve patatesi ekleyin. Karışımı birkaç dakika pişirin.

Domates salçasını, siyah zeytinleri, kuru üzümleri ve iri doğranmış fındık veya bademleri ekleyin. Worcestershire sosunu da ekleyebilirsiniz, ancak isteğe bağlıdır. Karışımı iyice harmanlayın ve tuz ve karabiberle tatlandırın.

Tüm malzemeler pişene kadar kısık ateşte karışımı yaklaşık 10-15 dakika pişirin. Karışımın sulu olmamasına dikkat edin, çünkü dolma içini sıvı olmadan doldurmanız gerekecek.

Ayrı bir tencerede suyu kaynatın.

Rendelenmiş veya dilimlenmiş Gouda veya Edam peynirini kullanarak tavuk karışımını dolmak için kullanın. Karışımla dolmayı dikkatlice sıkıştırın.

Dolmaları ya da doldurulmuş karışımı orta boyutlu bir fırın kabına yerleştirin.

Kaynar suyu dolmaların üzerine dökün ve fırın kabını 180 derece Celsius (356 Fahrenheit) önceden ısıtılmış fırına yerleştirin.

Dolmaların üstü altın kahverengi olana kadar fırında yaklaşık 30-40 dakika pişirin.

Keshi Yena, sıcak servis yapılabilir ve genellikle beyaz pirinç veya ekmekle servis edilir.

Artık lezzetli Keshi Yena yemeğiniz hazır! Afiyet olsun!