Katar vize istiyor mu? Katar vize gerekiyor mu?

Katar vize istiyor mu? Katar'a gitmek isteyen vatandaşlar Katar vize istiyor mu sorusuna yanıt arıyor. Katar, resmî adıyla Katar Devleti, Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesidir. Tek kara sınır komşusu Suudi Arabistan olup diğer tarafları Basra Körfezi ile çevrili bir ülke olan Katar'a gitmek isteyen birçok vatandaş bulunuyor. Türkiye'den Katar'a vizesiz gidilir mi, Katar'a vize var mı merak ediliyor. Peki, Katar vize başvurusu var mı, Türkiye - Katar vize muafiyet durumu nedir? İşte Katar vize istiyor mu yanıtı haberimizde...

KATAR VİZE İSTİYOR MU?

Ülkemiz ile Katar arasında "Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası" 14 Ağustos 2010'dan beri yürürlüktedir. Bu çerçevede, Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamili Türk vatandaşları Katar'a girişlerinde vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri ise, havalimanında turistik amaçlı 2 hafta kalış süreli vizelerini, Katar'da bir otelden rezervasyon yaptırmak ve 100 Katar Riyali ödemek karşılığında alabilmektedirler. Ülkeye yolcu beraberinde alkol getirilmesi yasaktır.

KATAR KÜNYESİ

Etnik Yapı: %12'si Katarlı Arap, %88'i yabancı (Asya/Güney Asya)

Önemli Siyasi Partiler: Katar'da siyasi parti bulunmamaktadır.

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar: BM, Körfez İşbirliği Konseyi, Arap Ligi, İslam İşbirliği Teşkilatı, Dünya Ticaret Örgütü (WTO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri (OAPEC), Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW), Uluslararası Para Fonu (IMF), G77, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Bağlantısızlar Hareketi (NAM), Arap Para Fonu (AMF), Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA)

KATAR'IN EKONOMİSİ

Dünyanın en büyük üçüncü doğalgaz rezervlerine sahip olan ve dünyanın en büyük LNG ihracatçısı konumundaki Katar, 2015 yılına kadar yüksek seyreden petrol ve doğalgaz fiyatları sayesinde hızlı bir ekonomik büyüme trendi yakalamış ve dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline getirmiştir. 2015'ten itibaren petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki düşüş ekonomik büyümeyi de etkilemiştir.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 2017 Haziran ayından itibaren Katar'a abluka uygulamaya başlamaları bu ülkenin ekonomisi için ilave bir sınama teşkil etmiştir. Kriz çerçevesinde Katar'ın Suudi Arabistan ile olan tek kara sınırı ve ambargo uygulayan diğer ülkelerle olan hava ve deniz sınırları kapatılmıştır.

Katar, düşen petrol fiyatlarına ve ambargoya, mali yapısını güçlendirerek ve ekonomisini çeşitlendirerek karşılık vermiş ve iki krizi de aşmayı başarmıştır.

İthalat yaptığı başlıca ülkeler: ABD, Fransa, Birleşik Krallık, Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan.

İhracat yaptığı başlıca ülkeler : Güney Kore, Japonya, Hindistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Singapur.

Başlıca ithalat kalemleri: Makine ve cihazlar, taşıtlar, elektronik-elektrikli aletler, mücevherat aksamı.

Başlıca ihracat kalemleri : Petrol bazlı hidrokarbonlar, petrol türevleri, işlenmemiş alüminyum, kimyasal gübre.

İkili Ticari ve Ekonomik İlişkiler:

Türkiye ile Katar arasındaki ticaret hacmi 2019 yılı sonu itibariyle 1,4 milyar ABD Doları'nın üzerinde gerçekleşmiştir.

Katar ve Türkiye arasındaki ikili ticaret hacmi, iki ülkenin coğrafi yakınlığı, tarihi bağları ve her iki ekonominin ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda daha da büyüme potansiyeli taşımaktadır.

Katar'la gelişen ekonomik ilişkilerimize koşut olarak ülkemiz Katar vatandaşları için önemli bir turizm güzergahı haline gelmiştir.

TÜRKİYE - KATAR İLİŞKİLERİ

Köklü dostluk ve kardeşlik bağlarımızın bulunduğu Katar'la ilişkilerimiz her alanda hızla gelişmektedir. Karşılıklı ziyaretler ilişkilerimize önemli bir ivme kazandırmaktadır. İki ülke arasında bölgesel konularda da yakın bir işbirliği ve eşgüdüm bulunmaktadır.

İki ülke arasındaki üst düzey diyalog ve işbirliğinin kurumsal yapısını teşkil eden ve 2014 yılında tesis edilen Yüksek Stratejik Komite (YSK) mekanizması yıllık toplantıları Sayın Cumhurbaşkanımız ile Katar Emiri Şeyh Tamim'in eşbaşkanlığında gerçekleştirilmektedir. Bu çerçevede, birinci toplantısı 2 Aralık 2015 tarihinde Doha'da, ikinci toplantısı 18 Aralık 2016 tarihinde Trabzon'da, üçüncü toplantısı 15 Kasım 2017 tarihinde Doha'da, dördüncü toplantısı 26 Kasım 2018 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen YSK mekanizmasının beşinci toplantısı 25 Kasım 2019 tarihinde Doha'da düzenlenmiştir. Sözkonusu toplantılar vesilesiyle Katar'la çeşitli alanlarda işbirliğimizi pekiştirecek çok sayıda anlaşma, protokol ve mutabakat zaptı imzalanmıştır.

Diğer taraftan, Katar'la Dışişleri Bakanlıkları arasındaki siyasi istişarelerin ilki 4 Ekim 2018 tarihinde Bakan Yardımcımız Büyükelçi Sedat Önal ve Katar Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ahmed bin Hassan El Hammadi'nin eşbaşkanlığında Ankara'da gerçekleştirilmiştir.

KATAR'IN SİYASİ GÖRÜNÜMÜ

Katar Devleti 3 Eylül 1971 tarihinde kurulmuştur. İdare şekli monarşi olan ülke, El Thani hanedanı tarafından yönetilmektedir. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad El Thani, 25 Haziran 2013 tarihinde yönetimi babası Şeyh Hamad Bin Khalifa El Thani'den devralmıştır. Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyeleri Emir tarafından atanmaktadır.

35 üyeli Danışma Meclisi (Majlis Al Shura) 1972 yılında kurulmuştur. Bakanlar Kurulu ile birlikte ülkenin yasama erkini oluşturmaktadır. Ülke bütçesinin ve yasaların ele alındığı istişari bir organdır.

2003'te halkoyuna sunularak kabul edilen yeni Anayasa'da, 45 üyeli bir Danışma Meclisi kurulması, Meclis'in 30 üyesinin seçimle belirlenmesi, diğer 15 üyenin Emir tarafından atanması öngörülmüştür. Anayasa, Emir tarafından onaylanmasının ardından 8 Haziran 2005 tarihinde Emirlik Kararnamesiyle yürürlüğe girmiştir.

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