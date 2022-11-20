2022 Dünya Kupası Katar'da düzenleniyor. Futbol severler Katar ülkesi ile ilgili geniş çaplı araştırma yapıyor. Katar'la ilgili merak edilen başlıklar arasında Katar nerede, haritadaki yeri neresi? Katar hangi kıtada bulunuyor? Katar'ın nüfusu kaç? Katar'ın dini ne? Katar'ın resmi dili nedir? soruları geliyor. Peki, Katar neresi, nerededir? Katar, Arap Yarımadası'nda mı? İşte detaylar...

Katar neresi? Katar nerede? Katar'ın konumu neresi? Katar denize kıyı bir ülke mi? Katar'ın deniz kıyısı, denize kenarı var mı? Katar'ın ülke nüfusu kaçtır? gündemde merak edilen konular arasında geliyor. Dünya Kupası'nın başlamasıyla birlikte Katar ile ilgili birçok konu merak ediliyor. Peki, Katar nerede bulunur? Katar haritadaki yeri neresidir? Katar hangi kıtada bulunuyor? Katar'ın nüfusu kaç? Katar'ın dini ne? Ayrıntılar haberimizde...

KATAR NEREDE, HANGİ KITADA?

Katar veya resmî adıyla Katar Devleti, Arap Yarımadası'nın doğusunda bulunan bir Basra Körfezi ülkesidir. Tek kara sınır komşusu Suudi Arabistan olup, diğer tarafları Basra Körfezi ile çevrilidir. Kuzeybatısında Bahreyn, batı ve güneyinde Suudi Arabistan, doğusunda Birleşik Arap Emirlikleri ve kuzeyinde İran bulunur.

Ülkenin başkenti ve en büyük şehri Doha'dır. Resmî dili Arapçadır. 2,66 milyon nüfusu olan Katar, artan petrol fiyatları ve sahip olduğu doğalgaz rezervleri sayesinde, 2021 yılında kişi başına düşen gelire göre dünyanın 4. zengin ülkesidir. Katar, Orta Doğu'daki diğer bütün körfez ülkelerinde olduğu gibi ekonomik olarak hızla gelişmektedir.

KATAR HANGİ KITADA?

Katar, Asya kıtasında bulunan bir ülkedir. Aynı zamanda Arap Yarımadası'nda da bulunur.

KATAR HARİTADAKİ YERİ NERESİ?

Katar Arap Yarımadası'nda bulunan bir ülkedir. Haritadaki yerlerine aşağıdan bakabilirsiniz:

KATAR TARİHİ

Katar, uzun yıllar boyunca bölge aşiret beylerinin emri altında yönetilmiştir. Bölge, genellikle göçebe kabilelerin yaşadığı yer olduğu için idaresinde de sık sık değişmeler gerçekleşmiştir. 19. yüzyılda bölgenin idaresi, bugünkü emîrin büyük dedesi olan Muhammed al-Sani'ye geçmiştir.

Ülkede fiilî Türk egemenliği ilk olarak 1852'de, daha sonra ve kesin olarak 1871'de Muhammed el-Sani'nin daveti üzerine başlamıştır. Katar'ın bugünkü başkenti Doha ve yine bugün ABD üssünün bulunduğu El-Ubeyd'e yerleşen Türk birlikleri, 1913'e kadar kaldılar. Katar da Osmanlı İmparatorluğu'nun Basra Vilayeti'nin Lahsa sancağına bağlı bir kaza (ilçe) oldu. El-Sani ailesi de Osmanlı kaymakamları olarak görev yapmaya başlamışlardır. Osmanlı Devleti, Katar üzerindeki haklarından 29 Temmuz 1913'te vazgeçti. Son Türk askeri, Katar'dan Ağustos 1915'te çekildi. I. Dünya Savaşı'nın çıkmasının akabinde, 3 Kasım 1916'da Katar, Britanya işgaline girdi. Katar, 3 Eylül 1971'de Britanya hâkimiyetinden ayrılarak resmen bağımsız bir devlet olmuştur.

KATAR'IN EKONOMİSİ NASIL?

Petrol rezervlerinin keşfedilmesinden önce Katar ekonomisi, balıkçılık ve inci avcılığına bağlıydı. Ama 1940'larda petrol rezervlerinin keşfiyle birlikte ülkenin tüm ekonomisi de değişime uğradı. Bu değişim, yüksek yaşam standartları ve büyük ülkelerin vatandaşlarına sunduğu sosyal hizmetleri de beraberinde getirdi.

Ülke, dünyadaki en çok gaz rezervlerine sahip ülkeler arasındadır. Bu büyük etken, ülke vatandaşlarının refah seviyesini en üst basamaklara taşımıştır. Ülkede hemen hemen hiçbir tüketim maddesi üretilmemekte, dışarıdan ithal edilmektedir. Fakat ülkedeki oldukça az olan vergi oranları ve enerjinin çok ucuz olması, bu mallardaki fiyatı oldukça düşük tutması beklentisi doğursa da, gıda benzeri tüketim malzemeleri ucuz değildir ama elektrik ve elektronikte ucuzluk kendisini hissettirmektedir. 1 tanesi karada 6'sı açık denizde olmak üzere toplam 7 adet doğalgaz üretim noktası vardır. Ülkenin körfeze bakan kısmında Ras Laffan isimli bir endüstri şehri kurulmuştur.

Petrolün varlığı ülkede gübre ve çimento sanayisinin gelişmesine de katkıda bulunmuştur.

KATAR'IN DİNİ NEDİR?

Katar vatandaşlarının tamamına yakını İslam dinine mensuptur. Etnik Arapların dışında çoğu vatandaş, çeşitli ülkelerden petrol sektöründe çalışmak için gelmiştir. Arapça, ülkenin ana dilidir. Onlarca değişik milletten insanların bulunması, İngilizceyi de ikinci bir millî dil hâline getirmiştir. Katar Araplarının genelde üst düzey yönetici, bürokrat ya da mal sahibi olduğu ülkede diğer ülke Arapları bankalarda, petrol ve gaz tesislerinde ya da devletin kurumlarında memur olarak çalışırlar. Ülkenin demografik yapısı göçmenlik sistemine dayalıdır. Ülkede yabancı ülkelerden yaklaşık 1,8 milyona yakın işçi çalışmaktadır. Genellikle Filipinler, Nepal, Hindistan gibi ülkelerden insanlar bu ülkeye inşaat, sağlık, hizmet, enerji sektörlerinde çalışmak için gelirler.

Katar'da her 100 kadına 329 erkek düşer; 25-54 arasında bu oran 461'e kadar çıkar. Bu oranlar, erkeklerin aleyhine olan dünyanın en yüksek cinsiyet oranlarıdır.

KATAR'IN NÜFUSU KAÇ?

2,66 milyon nüfusu olan Katar, artan petrol fiyatları ve sahip olduğu doğalgaz rezervleri sayesinde, 2021 yılında kişi başına düşen gelire göre dünyanın 4. zengin ülkesidir.

KATAR'IN RESMİ DİLİ NEDİR?

Resmî dili Arapçadır.