Katar'daki Stadyum 974 yıkılacak mı, neden yıkılıyor, stadın özelliği ne? Stadyum 974 özelliği nedir, kaç yılda yapıldı, ne zaman açıldı?

Spor gündeminde yer alan haberlere göre, Katar'daki Stadyum 974, Brezilya-Güney Kore maçından sonra yıkılacak. Stadın yıkılacak olmasının ardından futbol severler Stadyum 974'ün özelliklerini ve neden yıkılacağını merak etti. Peki, Katar'daki Stadyum 974 yıkılacak mı, neden yıkılıyor? Stadyum 974 özelliği nedir, kaç yılda yapıldı, ne zaman açıldı? İşte detaylar...

Stadyum 974'ün özelliği nedir, neyden yapılmıştır? Stadyum 974 kaç konteynırdan yapıldı? Stadyum 974 kaç parçadan yapıldı? Stadyum 974 tak çıkar parçalı mı? Stadyum 974 neden yıkılıyor bu stadla ile ilgili bilgiler sizlerle...

STADYUM 974 NEDİR? ÖZELLİĞİ NE?

Stadyum 974, Doha, Katar'da yer alan stadyumdur. 2022 FIFA Dünya Kupası stadyumlarından biridir. 30 Kasım 2021'de açılan stadyum, 2022 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapabilmesi için 974 geri dönüştürülmüş nakliye konteynırından yapılmış geçici bir stattır. Dünya Kupası'ndan sonra stat kaldırılacaktır. FIFA Dünya Kupası tarihindeki ilk geçici sahadır.

STADYUM 974 NEDEN YIKILIYOR?

Katar'daki Stadyum 974, Brezilya-Güney Kore maçından sonra yıkılacak. Parçalara bölünecek stat, başka bir ülkeye gönderilecek.

2022 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Katar, ihtişamlı statlarıyla dikkat çekiyor. Ancak konteyner parçalarıyla üretilen Stadyum 974, sökülüp başka bir ülkeye gönderilecek.

QatarLive'daki habere göre; Brezilya-Güney Kore maçının oynanacağı stadyum 974, bu karşılaşmayla misyonunu tamamlayacak. Karşılaşmanın ardından bu stadyum lego gibi parçalara bölünecek.

STADYUM 974 NEREYE GİDECEK?

30 Kasım 2021'de açılan stat, 974 geri dönüştürülmüş nakliye konteynerlardan yapıldı. Stadın yeni adresi yüksek ihtimalle Tunus olacak.