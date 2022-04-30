Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik yoğunluğu

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu'nda Ramazan Bayramı yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı öncesinde büyük şehirlerden memleketlerine gitmek için araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar yollarda yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle yollarda araçlar uzun kuyruklar oluştururken, Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de önlemler aldı. Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sık sık önlemler alarak trafiğin rahatlaması için müdahale ediyor.

Taraftarlar Trabzon'a akın ediyor

Bu akşam oynanacak şampiyonluk maçı için Türkiye'nin birçok ilinden taraftarlar Trabzon'a gitmek üzere yola çıktı. Bayrama gidenler ile taraftarlar birleşince, Karadeniz Sahil Yolu'nda trafik kilitlenme noktasına geldi.

Yetkililer trafik yoğunluğunun bayramın birinci gününe kadar süreceğini bildirdi.