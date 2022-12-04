Kar lastiği zorunlu mu? Kar zinciri nasıl takılır? Kar zinciri ne kadar?

Kış lastiği uygulaması, kış mevsime girmeye sayılı günler kala gündeme geldi. Can ve mal kaybını önlemek amacıyla uygulanan kış lastiği zorunluluğu, belirlenen tarihlerde takılı olmadığı durumlarda ceza kesilmesine neden oluyor. Peki, Kış lastiği ne zaman takılmalı? Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği takmamanın cezası nedir? Kar zinciri nasıl takılır? Kar zinciri ne kadar? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. 2022 trafik cezalarının güncellenmesiyle birlikte trafikte kış lastiği takmamanın cezası da değişmiş oldu. Kış lastiği uygulamasının başlamasına az kalmışken araç sahipleri kış lastiği zorunluluğu hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki, Kış lastiği ne zaman takılmalı? Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği takmamanın cezası nedir? Detaylar haberimizde...

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

MADDE 5 – (1) Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunludur.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık 2022 tarihinde başlayıp 1 Nisan 2023 tarihinde sona erecektir. Kurala uymayan araçların sürücülerine 1150 TL ceza kesilecek.

KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLARA ZORUNLU?

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. Ticari araçlar için ise zorunlu.

Söz konusu uygulamayla kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor.

Resmi Gazete'de kış lastiği zorunluluğuna yönelik verilen bilgilere göre, Kamyon, çekici, tanker ve otobüs türü araçların tahrikli dingilleri üzerindeki tüm lastiklerinin; kamyonet, minibüs ve otomobillerin tüm lastiklerinin; ayrıca seyir esnasında değiştirilmek zorunda kalınan lastiklerin yerine takılacak lastiklerin kış lastiği olması zorunludur.

HUSUSİ ARAÇLARDA KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Yasada bulunan bilgiye göre uygulama "hususi" değil, "ticari" araçlarda zorunludur. Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için uygulama zorunlu değil ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

KAR LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE?

Şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımasında kullanılan taşıtlarda kış lastiği takılmasını zorunlu kılan kış lastiği uygulaması başladı. Kurala uymayan araçların sürücülerine 1152 lira ceza kesilecek. Bugün başlayan uygulama 4 ay sürecek, 1 Nisan 2023'te sona erecek.

KIŞ LASTİĞİ NE ZAMAN TAKILIR?

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl 1 Aralık'ta başlamaktadır. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanmaktadır.

KAR LASTİĞİ YOKSA NE KULLANILIR?

Yani aracınızda kış lastiği takılı olsa da zincir bulundurmanız gerekiyor. Çünkü bazen yollarda kış lastiğinin yeterli olmadığı boyutta kar ve buz olabiliyor. Bu koşullarda kış lastiğiniz dahi olsa zincir takmanız gerekiyor. Örneğin kayak merkezine doğru tırmanılan yollar (Uludağ, Kartepe, Kartalkaya vs.)

KAR ZİNCİRİ İLE KAÇ KM HIZLA GİDİLİR?

Kar zinciri aracımıza takıldıktan sonra hız limitimiz 50 kilometreyi geçmemelidir. Belirtilen limitin üzerine çıkıldığında zincir kopabilir. Kar zincirlerimizi karın yerde olduğu bölgelerde kullanmalıyız, kuru zeminde zincir kullanmak aracımızın lastiklerine zarar verebilir.

KAR ZİNCİRİ NASIL TAKILIR?

İlk olarak kar zincirinin tüm araçlara takılabildiği bilinmelidir. Araçta iki tane zincir varsa ve araç iki çekerse çekiş yapan tekerleklere zincir takılması gerekir. Dört çeker araçlarda ise sadece ön ya da arka tekerleklere zincir takılması önerilir.

KAR ZİNCİRİ NE KADAR?

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