Tutulma bitti mi? Kanlı ay tutulması en son ne zaman oldu? Kanlı Ay Tutulması ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi? - Haberler

Kanlı ay tutulması en son ne zaman oldu, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kanlı Ay tutulması olarak da bilinen bu etkileyici doğa olayının hangi gün, saat kaçta gerçekleşeceği merak edilen konular arasında yer alıyor.

KANLI AY TUTULMASI EN SON NE ZAMAN OLDU?

Türkiye saatiyle 16 Mayıs 4:32'de başlayan Kanlı Ay Tutulması, sabah 5:46'da sona erdi. Bu olay, yaklaşık 1,5 yılda bir gerçeklir. Tutulma Amerika, Afrika ve Avrupa'dan izlenirken Türkiye'den görülemedi.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

AY TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yılın ilk Ay tutulması 16 Mayıs 2022 Pazartesi günü gerçekleşecek. Saat 07.12'de Akrep burcunda 25 derecede Ay Tutulması gerçekleşiyor. 14.51'de Ay, Yay burcuna geçiyor.

Haberler.com - Gündem