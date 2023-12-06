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Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (6 Aralık 2023) gündemi nedir?

6 Aralık 2023 07:55 Son Güncelleme: 07:59 Abone Ol

Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Kabine Toplantısı gündemi nedir merak ediliyor. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Kabine Toplantısı gündemi nedir soruları gündeme geliyor. Birbirinden önemli konuların ele alınacağı toplantıda milyonların kilitlendiği iki mesele var. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi nedir?