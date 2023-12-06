Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (6 Aralık 2023) gündemi nedir?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Kabine Toplantısı gündemi nedir merak ediliyor. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Kabine Toplantısı gündemi nedir soruları gündeme geliyor. Birbirinden önemli konuların ele alınacağı toplantıda milyonların kilitlendiği iki mesele var. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi nedir?
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta ve Kabine Toplantısı gündemi nedir gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete geniş yer ayrılacak. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı gündemi nedir? soruları sıklıkla araştırılıyor. Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (6 Aralık 2023) gündemi nedir? Detaylar haberimizdedir…
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddesi milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusu olacak. Bu kapsamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret komisyonunun 11 Aralık'ta gerçekleşecek ilk toplantısı öncesi süreçle ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek.
KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak Kabine'de milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete geniş yer ayrılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret komisyonunun ilk toplantısı öncesi Kabine'ye bilgi verecek. Kabine Toplantısı bugün öğleden sonra başlanması tahmin ediliyor.
KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ NEDİR?
- Kabine toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Toplantının ana gündem maddeleri, iç ve dış politikadaki gelişmeler, Gazze'deki son durum, enflasyon ve ekonomi olacak.
- Kabine toplantısında, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete geniş yer ayrılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret tespit komisyonunun 11 Aralık'ta yapılacak ilk toplantısı öncesi süreçle ilgili Kabine üyelerini bilgilendirecek. Kabine'nin bir diğer ekonomi maddesi enflasyonla mücadele olacak. Enflasyon ve hayat pahalılığına karşı atılacak adımlar ele alınacak.
- Toplantıda İsrail'in Gazze'de devam eden katliamları ve kalıcı ateşkes zemini yaratmak için yapılması gerekenler görüşülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'deki insanlık dramının sona ermesi için yaptığı diplomatik girişimler ve Türkiye'nin insanı yardımları masaya yatırılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, diplomasi trafiğinin yoğun olduğu bir haftayı geride bıraktı. Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar ziyaretinin ardından Yunanistan'a gidecek. Toplantıda, Ankara-Atina hattındaki son durumun değerlendirmesi de yapılacak.