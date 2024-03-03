Kabin Toplantısı ne zaman? Kabin Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak?

Kabin Toplantısı ne zaman? Sorusu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Mart ayının ilk Kabine Toplantısı'nda ramazan ayı öncesi et ve gıda fiyatları, iç ve dış politikadaki gelişmeler, yerel seçim, öğretmen atamaları, ekonomide son durum ve ABD'den F-16 savaş uçağı tedarikinde gelinen nokta masaya yatırılacak. Peki, Kabin Toplantısı ne zaman? Kabin Toplantısı saat kaçta, hangi tarihte yapılacak?

KABİN TOPLANTISI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak. Milyonları ilgilendiren kritik toplantı öncesi, masaya yatıralacak başlıklar da merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Beştepe'de toplanacak.

Kabine Toplantısı'nda en önemli başlıklar arasında ramazan ayı öncesi yüksek seyreden et fiyatları olacak. Ramazan döneminde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapılmaması için hayata geçirilen ve geçirilecek denetimler masada olacak. Kabine Toplantısı'ndaki iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar da değerlendirilecek. Toplantıda 31 Mart'taki yerel seçime ilişkin seçim güvenliğine de ayrı bir parantez açılacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen atamalarıyla ilgili yaptığı açıklama son gözler Kabine Toplantısı'na çevrilmişti. Bakan Tekin'in açıklamaları sonrası öğretmen atamalarının da toplantıda ele alınabileceği tahmin ediliyor.

ABD'DEN F-16 TEDARİKİ

Kabine'deki bir başka gündem maddesi ise ABD'den F-16 savaş uçağı tedarikinde gelinen son aşama olacak. Tedarik sürecinde Washington D.C yönetiminden gelen ve Milli Savunma Bakanlığı'na ulaşan teklif ve kabul mektuplarına ilişkin değerlendirmeler ana gündem maddeleri arasında yer alacak.