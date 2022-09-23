Kaan Miraç Sezen kimdir? Kaan Miraç Sezen kaç yaşında, nereli? Kaan Miraç Sezen biyografisi!
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Oyuncu Kaan Miraç Sezen kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Rol aldığı dizi ve filmler sayesinde gündeme gelen Kaan Miraç Sezen kaç yaşında, kimdir, nereli araştırılıyor. Peki, Kaan Miraç Sezen kimdir? Kaan Miraç Sezen kaç yaşında, nereli?
Kaan Miraç Sezen, 2022 yılında Bursa'da dünyaya gelmiştir. Tozluyaka dizisiyle adından söz ettiren Kaan Miraç Sezen kimdir, kaç yaşında ve Instagram hesabı nedir araştırılıyor. Kaan Miraç Sezen kimdir? Kaan Miraç Sezen kaç yaşında, nereli? Kaan Miraç Sezen biyografisi! Detaylar haberimizdedir…
KAAN MİRAÇ SEZEN KİMDİR?
Kaan Miraç Sezen, 2002 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Sezen, TED Koleji mezunudur. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde eğitim alan genç oyuncu, İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde tiyatro oyunlarında sahne almaktadır. İstanbul Şehir tiyatrolarında, Ay Carmela oyununda sahneye çıkmaktadır. Şimdilerde Tozluyaka dizisinde rol almaktadır.