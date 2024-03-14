Kaan Burak Zarifoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Karesi Belediye Başkan adayı Kaan Burak Zarifoğlu kaç yaşında, nereli?
Kaan Burak Zarifoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Karesi Belediye Başkan adayı Kaan Burak Zarifoğlu kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Balıkesir -Karesi Belediye Başkan adayı olan Kaan Burak Zarifoğlu hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Kaan Burak Zarifoğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kaan Burak Zarifoğlu kimdir? Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Karesi Belediye Başkan adayı Kaan Burak Zarifoğlu kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
KAAN BURAK ZARİFOĞLU KİMDİR?
Kaan Burak Zarifoğlu, Yeniden Refah Partisi Balıkesir- Karesi Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Balıkesir - Karesi Belediye Başkan adayı Kaan Burak Zarifoğlu esnaftır ve ortaokul/lise mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.