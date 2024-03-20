İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 20 Mart günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 20 Mart İzmir su kesintisi saatleri!
20 MART İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|20.03.2024 saat 19:00ile 23:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|MÜTAHHİT FİRMANIN ÇALIŞMASI SONRASINDA, OLUŞAN ARIZA NEDENİYLE. . (VİLLAKENT)
|URLA
|ZEYTİNLER
|20.03.2024 saat 18:00ile 20:00 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası