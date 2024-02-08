İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Şubat Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 8 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 8 Şubat Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 8 Şubat Perşembe İzmir su kesintisi saatleri!
8 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|MENDERES
|ÇUKURALTI
|08.02.2024 saat 15:30ile 16:30 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|2021 SK. VE CİVARINA GEÇİCİ OLARAK SU VERİLEMEYECEKTİR.
|MENEMEN
|FATİH, YILDIRIM
|08.02.2024 saat 15:00ile 20:30 arasındayaklaşık 5 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Müteahhit Çalışması
|BELİRTİLEN MAHALENİN BİR KISMI MÜTEAHİT FİRMANIN ANABORUYA VERDİYİ ZARARDAN KAYNAKLI KESİNTİ