İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 8-9 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 9 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 9 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 9 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!
9 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|REİSDERE
|30.11.2023 saat 09:00ile 07.12.2023 saat 17:00 arasında yaklaşık 7 gün 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|REİSDERE MAHALLESİ GENELİNDE OLUŞAN SU ARIZALARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ, SU KAYBININ ÖNLENMESİ, ABONELERİN SU KESİNTİSİ YAŞAMAMASI, MAĞDUR OLMAMASIAÇISINDAN 1. ETAP İKMAL İHALESİ KAPSAMINDA YENİ DÖŞENEN İÇME SUYU HATLARI DEVREYE ALINMIŞ OLUP, ESKİ HAT DEVREDEN ÇIKARILMIŞTIR. ESKİ HAT ÜZERİNDE KALAN ABONELERİMİZİN SUSUZ KALMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI ADINA YENİ HATTA GEÇİŞ YAPABİLMESİ AÇISINDAN BİRAN ÖNCE SAYAÇ YERLERİ DÜZENLEMESİ ESASLARINDA, BELİRTİLEN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ HAZIRLIKLARIN YAPILMASI VE SONRASINDA 185 MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI YADA (232 2937221) ÇEŞME TEKNİK BİRİM İRTİBAT NUMARAMIZA BİLDİRİLMESİ DURUMUNDA YENİ HATTA BAĞLANTILAR EKİPLERİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
|KEMALPAŞA
|ULUCAK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ULUCAK İSTİKLAL
|08.12.2023 saat 15:00ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|ULUCAK MAHALLESİNDE TESPİT EDİLEMEYEN YERALTI SU ARIZASINDAN DOLAYI BÖLGESEL BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ YAŞANABİLİR, EKİPLER ÇALIŞMALARA DEVAM ETMEKTEDİR
|ÖDEMİŞ
|BELİRSİZ(ÖDEMİŞ)
|08.12.2023 saat 09:00ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE YENİCEKÖY, YEŞİLKÖY, ALAŞARLI, ÇAYLI, KIZILCAAVLU VE EMİRLİ MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|TORBALI
|YAZIBAŞI, İSTİKLAL, BAHÇELİEVLER
|08.12.2023 saat 14:50ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saat 10 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ VE BASINÇ DÜŞÜKLÜGÜ YAŞANABİLİR
|URLA
|GÜLBAHÇE
|08.12.2023 saat 09:00ile 18:00 arasındayaklaşık 9 saatsu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTİRİK KAYNAKLI PLANLI BAKIM ÇALIŞMASINDAN DOLAYI BÖLGEDE ELEKTİRİK KESİNTİSİ YAŞANMAKTADIR.TANKERLERLE BÖLGE SU DEPOSUNA TAKVİYE YAPILMAKTADIR.YÜKSEK KESİMLERDE BASINÇ DÜŞÜKLÜĞÜ VE KESİNTİ PROBLEMLERİ YAŞANABİLİR.