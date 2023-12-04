İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Aralık İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 5 Aralık İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 5 Aralık günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 5 Aralık İzmir su kesintisi saatleri!
5 ARALIK İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BORNOVA
|İNÖNÜ MAH
|04.12.2023 saat 16:05ile 17:05 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Branşman Arızası
|BORNOVA İLÇESİ İNÖNÜ MAHALLESİ 876 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN BRAŞMAN ARIZASI SEBEBİYLE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. BU KESİNTİDEN İNÖNÜ MAHALLESİ VE ÇEVRESİ ETKİLENECEKTİR.
|ÇEŞME
|REİSDERE
|30.11.2023 saat 09:00ile 07.12.2023 saat 17:00 arasında yaklaşık 7 gün 8 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|REİSDERE MAHALLESİ GENELİNDE OLUŞAN SU ARIZALARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ, SU KAYBININ ÖNLENMESİ, ABONELERİN SU KESİNTİSİ YAŞAMAMASI, MAĞDUR OLMAMASIAÇISINDAN 1. ETAP İKMAL İHALESİ KAPSAMINDA YENİ DÖŞENEN İÇME SUYU HATLARI DEVREYE ALINMIŞ OLUP, ESKİ HAT DEVREDEN ÇIKARILMIŞTIR. ESKİ HAT ÜZERİNDE KALAN ABONELERİMİZİN SUSUZ KALMAMASI, MAĞDUR OLMAMASI ADINA YENİ HATTA GEÇİŞ YAPABİLMESİ AÇISINDAN BİRAN ÖNCE SAYAÇ YERLERİ DÜZENLEMESİ ESASLARINDA, BELİRTİLEN HÜKÜMLER ÇERÇEVESİNDE GEREKLİ HAZIRLIKLARIN YAPILMASI VE SONRASINDA 185 MÜŞTERİ İLETİŞİM HATTI YADA (232 2937221) ÇEŞME TEKNİK BİRİM İRTİBAT NUMARAMIZA BİLDİRİLMESİ DURUMUNDA YENİ HATTA BAĞLANTILAR EKİPLERİMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTİR.
|ÇEŞME
|ILDIR
|04.12.2023 saat 14:30ile 18:00 arasındayaklaşık 3 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|ELEKTRİK ARIZASINDAN KAYNAKLI 37000 SOKAK, ILDIR KÖYÜ VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANAKTIR
|ÇEŞME
|CUMHURİYET
|04.12.2023 saat 17:00ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA YAŞANAN ANABORU ARIZASI NEDENİYLE 4525 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|FOÇA
|FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, FATİH
|04.12.2023 saat 14:00ile 18:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|İsale Hattı Arızası
|İSALE HATTI ARIZASI NEDENİYLE.
|ÖDEMİŞ
|SEYREKLİ, KARAKOVA, DEMİRCİLİ, ÇAYLI, BADEMLİ, KAYAKÖY, KAYMAKÇI, PİRİNÇÇİ, MESCİTLİ, EMİRLİ, KEMENLER
|04.12.2023 saat 09:00ile 16:30 arasındayaklaşık 7 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ EDAŞ KAYNAKLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI NEDENİYLE SEYREKLİ, KARAKOVA, DEMİRCİLİ, ÇAYLI, BADEMLİ, PİRİNÇÇİ, MESCİTLİ, KEMENLER, KAYMAKÇI, EMİRLİ VE KAYAKÖY MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANABİLECEKTİR.
|SEFERİHİSAR
|HIDIRLIK
|04.12.2023 saat 12:55ile 15:00 arasındayaklaşık 2 saat 5 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|2164 SOKAKTAKİ ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE BÖLGENİN SULARI KESİLMİŞTİR
|URLA
|TORASAN
|04.12.2023 saat 11:00ile 17:00 arasındayaklaşık 6 saatsu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|YENİ DÖŞENEN ANA BORU HATTININ BAĞLANTI ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR.
|URLA
|BALIKLIOVA
|04.12.2023 saat 11:30ile 14:00 arasındayaklaşık 2 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası