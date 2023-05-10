İZSU İzmir su kesintisi: 10-11 Mayıs İzmir su kesintisi listesi!
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İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 11 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 11 Mayıs İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|ÇEŞME
|ILICA
|10.05.2023 saat 11:20ile 20:00 arasındayaklaşık 8 saat 40 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Bağlantı Çalışması
|KANAL İLETİM HATTI YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA BAGLANTIÇALIŞMALARI SEBEBİYLE 5060 SOKAK VE ÇEVRESİNDE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|GAZİEMİR
|ATATÜRK, FATİH, MENDERES, HÜRRİYET
|10.05.2023 saat 11:15ile 20:00 arasındayaklaşık 8 saat 45 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|Gediz A. Ş. Kaynaklı enerji kesintisinden dolayı pompalarımız devre dışı kalmıştır. Bu yüzden bölgeye su verilememektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
|KINIK
|FATİH
|09.05.2023 saat 11:00ile 12:00 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|FATİH MAHALLESİ ATAÜRK CADDESİNDE ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİ BİR BÖLÜMÜNDE SU KESİNTİSİ UYGULANCAKTIR.
|KİRAZ
|BELİRSİZ(KİRAZ)
|09.05.2023 saat 12:00ile 16:00 arasındayaklaşık 4 saatsu kesintisi olacaktır.
|Diğer
|GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN DOLAYI KİRAZ İLÇESİ VE MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANAÇAKTIR
|TİRE
|IŞIKLI
|10.05.2023 saat 16:45ile 18:45 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE.