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İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu?

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Son dakika haberine göre, İzmit'te bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti ve diğer detaylar hakkında bilgi arayan vatandaşlar, konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İzmit deprem mi oldu? Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...

İzmit deprem mi oldu sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu merak konusu oldu. Arama motorlarında İzmit deprem şiddeti sorgulatılıyor. Peki, İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu? Detaylar haberimizde...

İZMİT DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi. İstanbul Valisi Davut Gül, "İstanbul'da olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı.

İzmit deprem mi oldu? SON DAKİKA! Kocaeli kaç şiddetinde deprem oldu?

AFAD BAŞKANI: ARTÇI SARSINTILAR OLABİLİR

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, TRT Haber canlı yayınında açıklama yaptı. Tatar, "İstanbul başta olmak üzere civar illerden de hissedildi. 5,1 olarak ölçüldü ve Mudanya açıklarında olmuş. Marmara'da çok sayıda aktif fay var birisi de Gemlik fayı, muhtemelen bu fayda oluştu. Kırılmayı bekleyen Marmara'da çok fay var. Bu fayın karakterini de öğrendiğimizde her şey daha net olarak ortaya çıkacak. Deprem orta büyüklükteydi, artçı sarsıntılar da olabilir. Kırılmayı bekleyen birçok aktif fay var. Ne zaman ne büyüklükte bir deprem olacağını sormanın bir mantığı yok artık." ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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