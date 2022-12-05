TOKİ kura çekimi tarihleri haftalık olarak açıklanmaya devam ediyor. Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde yer alan iller için 6-11 Aralık 2022 TOKİ kura çekilişi takvimi yayınlandı. Peki, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak, hangi tarihte?

TOKİ İlk Evim, İlk İş Yerim projesine İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerden başvuru yapan vatandaşlar kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki, İzmir TOKİ kura sonuçları ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman başlayacak, hangi tarihte? İşte detaylar haberimizde...

İZMİR TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN?

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 tarihi itibarıyla başladı.

Kasım ayında yapılan çekilişler ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer alan illerde inşa edilecek 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buldu.

Aralık ayı ile beraber sıra Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerine geldi. 5 Aralık 2022 Pazartesi (bugün) Zonguldak ve Konya kura çekilişi gerçekleşti.

Kuralar noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.