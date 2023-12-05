2024 Mart ayında düzenlenecek olan yerel seçimlere ilişkin hazırlıklar hız kazanırken, İYİ Parti'nin İstanbul adayı merak konusu haline geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir televizyon programında İstanbul adayıyla ilgili "çok şaşıracaksınız" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Peki ama İYİ Parti İBB ADAYI KİM? İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı belli oldu mu, kim olacak? İşte detaylar…

İYİ PARTİ İBB ADAYI KİM? İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı belli oldu mu, kim olacak?

Bu konuda konuşan eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen ise dikkat çeken bir iddiada bulundu. 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından İyi Parti'nin yerel seçimlere tek başına gireceğini açıklamasının ardından adaylar da netlik kazanmaya başladı. Peki, İYİ Parti İBB adayı kim? İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı belli oldu mu, kim olacak? İşte detaylar…

İYİ PARTİ İBB ADAYI KİM?

İYİ Parti'nin İzmir Milletvekili Ümit Özlale'yi İzmir'de aday göstermesinin ardından, İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul adaylarının kim olacağı merak konusu haline geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bir televizyon programında partisinin İstanbul adayı için "çok şaşıracaksınız" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Bu konuda eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen de katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken bir tahminde bulundu.

İYİ PARTİ İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESI ADAYI BELLİ OLDU MU, KİM OLACAK?

Sevigen, İYİ Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin aday gösterilebileceğini öne sürdü. CHP ile İYİ Parti arasında yerel seçimde ittifak olup olmayacağına dair karşılıklı açıklamalar devam ederken, İBB Meclisi İYİ Parti Grup Sözcüsü Suat Sarı da aday adaylığını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sarı'nın aday adaylığı hakkında ilk kez konuştu ve Sarı'ya başarı dilediğini belirterek, "Benim diyebilecek olduğum, bana yakışan sadece bu kadardır." dedi.