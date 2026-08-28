İstihdamı Koruma Destek Programı'nda Yeni Düzenleme Yürürlükte

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından hazırlanan İstihdamı Koruma Destek Programı Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle, 4447 sayılı Kanun'un geçici 35. maddesinde belirlenen tarihler arasında korunan istihdama yönelik destek programının uygulama esasları belirlendi.

Destekler, Bakanlıkça belirlenecek referans dönemlerine ait ortalama aylık prim gün sayısını, altı aydan kısa olmamak kaydıyla belirlenecek koruma dönemlerinde aylık bazda koruyan işletmelere sağlanacak. Ödeme talep edilen aydaki prim gün sayısının referans dönemi ortalamasına eşit veya üzerinde olması halinde o ay istihdam korunmuş sayılacak. Koruma dönemi başından itibaren ödeme talep edilen ay dahil ortalamanın referans dönemini aşması durumunda tüm aylarda istihdam korunmuş kabul edilecek. Hesaplamalarda küsurat dikkate alınmayacak.

Tekstil ürünleri imalatı (13), giyim eşyaları imalatı (14), deri ve ilgili ürünlerin imalatı (15), mobilya imalatı (31) ile kot ve benzeri baskı düğmeleri, çıtçıtlar, düğmeler, fermuarlar ve benzeri imalatı (32.99.02) NACE kodlarında faaliyet gösteren imalat sanayi işletmeleri, SGK işyeri sicil numarasındaki işkolu koduna göre istihdamını koruması halinde, korudukları döneme karşılık aylık otuz prim gün için 3.500 TL'yi kıstelyevm esasına göre hesaplanacak tutarda destek alabilecek.

İkinci fıkradaki hesaba göre istihdamını koruyan işletmelere, istihdam maliyetlerine göre belirlenecek limitlerde kredi desteği de sağlanabilecek. Kredi tutarı, işletmenin referans döneminde bildirilen prime esas toplam kazanç aylık ortalamasının, koruma dönemindeki ay sayısının altıda biriyle çarpılmasıyla bulunacak. Bakanlıkça belirlenecek teknik kriterlere uyan işletmelerde bu tutar bir kat artırımlı uygulanacak. 29/5/2025 tarihli ve 9903 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'ın 18. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca düzenlenen teşvik belgesine sahip işletmeler, belgede öngörülen ilave istihdam sayısının başvuru yılı Ocak ayındaki brüt asgari ücretin altı katıyla çarpılmasıyla bulunacak tutar kadar kredi kullanabilecek. İşletme başına destek tutarı, azami altı ay anapara ödemesiz ve 36 aya kadar vadeli kredi için azami 15 destek puanına karşılık gelen tutarla sınırlı olacak. Teşvik belgesine sahip işletmeler için 1 Haziran 2028'e kadar tamamlama vizesi yapılması ve ilave istihdam sayısının yarısının 180 ile çarpımı kadar prim günü bildirilmesi şartıyla destek ödemeleri yapılacak.

Referans döneminde ortalama prim gün sayısı sıfır olan veya sigortalı çalıştırmadığı için beyanname vermeyen işyerleri programdan yararlanamayacak. Başvurular çevrimiçi portal üzerinden alınacak; Bakanlık ve KOSGEB başvuru için istenecek bilgi ve belgeleri belirleyecek. Başvuruların alınması, değerlendirilmesi, yapılacak ödemelerin tespiti, izleme, borç durum tespiti, fazla veya yersiz ödemelere ilişkin geri tahsil süreçleri benzer programlardaki usuller dikkate alınarak ortak yürütülebilecek.

Ödeme süreçlerine ilişkin düzenlemeye göre KOSGEB, ilgili aya ait destek tutarlarının aktarılmasına esas talep yazısını izleyen ayın dokuzuncu günü sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderecek. Ödemeler, Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü vasıtasıyla gerçekleştirilecek. Bakanlıkça yapılacak destek ödemesi tutarları SGK'nın ilgili banka hesabına; KOSGEB tarafından yapılacak ödemeler SGK'nın ilgili banka hesabına veya işletmenin Go Dijital Cüzdan hesabına aktarılacak. Ödemeler, işletmenin vergi dairesi ve SGK prim borçlarıyla mahsuplaşma yöntemiyle de yapılabilecek. KOSGEB tarafından yürütülen destek programları kapsamında destek ödemesi yapılan işletmeler, Bakanlık tarafından sağlanan desteklerden ayrıca yararlandırılmayacak; aynı destek unsuru için iki kurumdan birlikte destek alınamayacak.

Destek ödemeleri, ödeme talebini takip eden ayın sonuna kadar yapılabilecek. Program kapsamında ödeme talep edilebilecek son başvuru tarihleri, 4447 sayılı Kanun'un geçici 35. maddesinde belirlenen program yürütme son tarihinden itibaren altı ayı geçmemek kaydıyla belirlenecek. Sürelerin son gününün hafta sonu tatiline veya resmi tatile denk gelmesi halinde işlemler takip eden ilk iş günü sonuna kadar yapılacak. Ayrıca yönetmeliğin 8. maddesinde yer alan 'Bakanlığın banka hesabına' ibaresi 'Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğünün tahsilat hesabına' şeklinde değiştirildi. İŞKUR tarafından Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına aktarılan kaynak genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilecek; gelir kaydedilen tutarlar karşılığında ilgili idare bütçelerine ödenek eklenmesine ilişkin süreçler düzenlendi. Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girdi, hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve KOSGEB Başkanı birlikte yürütecek.

Kaynak: Haber Merkezi