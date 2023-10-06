Sibel Can, 6 Ekim'de İstanbul'un Kurtuluşu'nun yıldönümünde Üsküdar Meydanı'nda sahne alacak. Şu anda en çok araştırılan sorular ise "İstanbul'un Kurtuluşu konserleri Sibel Can nerede, ne zaman? 6 Ekim Sibel Can İstanbul konseri ücretsiz mi?" Şeklinde oldu. İşte detaylar…

İstanbul'un Kurtuluşu konserleri Sibel Can nerede, ne zaman? 6 Ekim Sibel Can İstanbul konseri ücretsiz mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'un işgal kuvvetlerinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutluyor. Özel etkinliklerle taçlandırılacak bu özel gün, 6 Ekim'de gerçekleşecek. Kutlamalar Üsküdar Meydanı'nda gerçekleşecek ve tüm İstanbullulara açık olacak. Peki, İstanbul'un Kurtuluşu konserleri Sibel Can nerede, ne zaman? 6 Ekim Sibel Can İstanbul konseri ücretsiz mi? İşte detaylar…

İSTANBUL'UN KURTULUŞU KONSERLERİ SİBEL CAN NEREDE, NE ZAMAN?

Kutlama etkinliklerinde Üsküdar Meydanı, ücretsiz konserler ve gösterilere ev sahipliği yapacak. İstanbul halkının coşkuyla katılmasını beklediği bu anlamlı gün boyunca sahne alacak sanatçılar arasında Eypio ve Sibel Can gibi ünlü isimler bulunuyor.

Ücretsiz konser ve gösterilerin düzenleneceği kutlama alanına İstanbullular 18.00'den itibaren giriş yapabilecek. Rap müzisyeni ve söz yazarı Eypio en sevilen şarkılarını İstanbullularla birlikte söyleyecek. Yılların eskitemediği şarkılarıyla Sibel Can, İstanbulluları Üsküdar Meydanı'nda gurur gününe ortak edecek.

6 EKİM SİBEL CAN İSTANBUL KONSERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Evet, konser tüm İstanbullulara ücretsizdir.