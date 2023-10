Haberler ›› Gündem ›› İstanbul'un Kurtuluşu konserleri Sibel Can nerede, ne zaman? 6 Ekim Sibel Can İstanbul konseri ücretsiz mi?

Sibel Can, 6 Ekim'de İstanbul'un Kurtuluşu'nun yıldönümünde Üsküdar Meydanı'nda sahne alacak. Şu anda en çok araştırılan sorular ise "İstanbul'un Kurtuluşu konserleri Sibel Can nerede, ne zaman? 6 Ekim Sibel Can İstanbul konseri ücretsiz mi?" Şeklinde oldu. İşte detaylar…