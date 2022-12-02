Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin kura çekim tarihleri merak ediliyor ve İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? sorusu başta olmak üzere birçok soru ile birlikte araştırılıyor. Peki, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekilişi hangi tarihlerde yapılacak? Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi hangi tarihlerde yapılacak?

Etap etap gerçekleştirilmekte olan sosyal konut projesi kapsamındaki TOKİ kura çekilişinin hangi illerde, ilçelerde hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. En çok merak edilen şehirler arasında doğal olarak İstanbul'da bulunuyor. İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacağı ise merak konusu oldu.Peki, İstanbul TOKİ kura çekilişi ne zaman? TOKİ İstanbul kura çekilişi hangi tarihlerde yapılacak? Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi hangi tarihlerde yapılacak?

İSTANBUL TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

İstanbul kura çekilişinin tarihine dair henüz net bir zaman açıklama gerçekleştirilmedi. Konu hakkında yaşanan gelişmeler ile birlikte haberimiz güncellenecektir.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ TAKVİMİ

1 Aralık: Bolu, Karaman

2 - 3 Aralık: Düzce

3 - 7 Aralık: Konya

4 - 5 Aralık: Zonguldak

6 Aralık: Bartın

7 Aralık: Karabük