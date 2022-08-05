İstanbul Kültür Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi?
İstanbul Kültür Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstanbul Kültür Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor.
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Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstanbul Kültür Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?
İstanbul Kültür Üniversitesi, 9 Temmuz 1997'de Bakırköy, İstanbul'da kurulan vakıf üniversitesidir. Üniversite; Ataköy, Şirinevler, İncirli ve Basın Ekspres Yerleşkesi olarak dört kampüste faaliyet göstermektedir. 2021-2022 öğretim yılı boyunca 15116 öğrenim gören öğrenci mevcuttur.
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ BÖLÜMLERİ
- Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Çizgi Film ve Animasyon (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Çizgi Film ve Animasyon (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Çizgi Film ve Animasyon (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) (Mühendislik Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (%50 İndirimli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Burslu) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Girişimcilik (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Girişimcilik (Burslu)(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Girişimcilik (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Hemşirelik (%50 İndirimli)(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Burslu)(Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hemşirelik (Ücretli) (Sağlık Bilimleri Fakültesi)
- Hukuk (%50 İndirimli) (Hukuk Fakültesi (%50 İndirimli))
- Hukuk (Burslu) (Hukuk Fakültesi (Burslu))
- Hukuk (Ücretli) (Hukuk Fakültesi (Ücretli))
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Burslu)(Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (İngilizce) (Ücretli) (Mimarlık Fakültesi)
- İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli) (Mimarlık Fakültesi)
- İktisat (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İktisat (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İktisat (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İletişim Sanatları (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- İletişim Sanatları (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- İletişim Sanatları (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- İletişim ve Tasarımı (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) (Mühendislik Fakültesi)
- İşletme (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- İşletme (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Matematik ve Bilgisayar Bilimleri (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) (Mimarlık Fakültesi)
- Mimarlık (İngilizce) (Burslu) (Mimarlık Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (Burslu)(Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- Psikoloji (%25 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Psikoloji (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 İndirimli) (Eğitim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Burslu) (Eğitim Fakültesi)
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Ücretli) (Eğitim Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (%50 İndirimli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (Burslu) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Türk Dili ve Edebiyatı (Ücretli) (Fen-Edebiyat Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (%50 İndirimli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Burslu) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (İngilizce) (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Uluslararası Ticaret ve Finansman (Ücretli) (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (Burslu)(Sanat ve Tasarım Fakültesi)
- Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) (Sanat ve Tasarım Fakültesi)