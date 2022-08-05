Devlet üniversitelerinde örgün eğitim programlarından ücret alınmazken, özel üniversitelerde tam burslu değilse öğrencilerden yıllık ücret alınmaktadır. İstanbul Kültür Üniversitesi'ni tercih listesine yazmayı düşünen üniversite adayları üniversite hakkında İstanbul Kültür Üniversitesi özel mi, devlet üniversitesi mi bilgi sahibi olmak istiyor. İşte, üniversite hakkında bilgiler...

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL Mİ?

İstanbul Kültür Üniversitesi, 9 Temmuz 1997'de Bakırköy, İstanbul'da kurulan vakıf üniversitesidir. Üniversite; Ataköy, Şirinevler, İncirli ve Basın Ekspres Yerleşkesi olarak dört kampüste faaliyet göstermektedir. 2021-2022 öğretim yılı boyunca 15116 öğrenim gören öğrenci mevcuttur.

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