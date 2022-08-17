İstanbul FATİH elektrik kesintisi listesi! 17 Ağustos 2022 Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? Elektrik kaçta gelir?

17 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belirli bir süre sürecek. 17 Ağustos 2022 Çarşamba İstanbul Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

İstanbul Fatih ilçesinde elektrik ne zaman gelecek, sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yapılan açıklamaya göre 17 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. Peki, Fatih elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İşte, İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler…

İSTANBUL FATİH ELEKTRİK NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde elektrik kesintileri var. İstanbullular 17 Ağustos 2022 Çarşamba sabahı İstanbul'da gün içinde elektrik kesintisi ve arıza yaşanacak ilçeleri merak ediyor. İstanbul elektrik tedarik firmaları tarafından düzenli olarak açıklanan elektrik kesintileri duyurularına ilgi arttı. İstanbul Fatih ilçesinde 17 Ağustos 2022 Çarşamba tarihinde yaşanacak elektrik kesintileri listelenmiştir.

İl İlçe Mahalle / Sokak Arıza Sebebi Başlama Bitiş İstanbul Fatih İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah KEÇECİLER sk / İSKENDERPAŞA mah AHMEDİYE, AÇIKLAR, AİLE, DEĞNEKÇİ, DOLAP, ESKİ SARAÇHANE, FEYZULLAH EFENDİ, HACI SALİH EFENDİ, HATTAT FEHMİ, HATTAT FEHMİ 1. ÇIKMAZI, HATTAT FEHMİ 2. ÇIKMAZI, HAVLUCU, HORHOR, KAMİLPAŞA, KARAKADI, KIZTAŞI, KURŞUNCU ÇIKMAZI, MACAR KARDEŞLER, MOLLA HÜSREV, ORTA ÇEŞME ÇIKMAZI, RAGIPBEY, RAĞBET, SOFULAR, SOFULAR TEKKESİ, SİMİTÇİ ŞAKİR, YEŞİL TEKKE KUYULU, ÖKSÜZLER sk bölgelerinde 17/08/2022 00:00:00 - 17/08/2022 06:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı 2022-08-17 00:00:00 2022-08-17 06:00:00

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