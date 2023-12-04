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İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu?

4 Aralık 2023 10:41 Son Güncelleme: 10:51 Abone Ol

İstanbul'da hissedilen bir depremle ilgili son dakika haberleri gelmeye başladı. İstanbul'daki depremin şiddeti ve merkez üssü hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Peki, İstanbul deprem mi oldu? SON DAKİKA! İstanbul kaç şiddetinde deprem oldu? İşte detaylar...