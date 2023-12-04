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İstanbul'da nerede deprem oldu? 4 Aralık İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

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stanbul'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika İstanbul'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık İstanbul'da nerede deprem oldu?

İstanbul'da deprem mi oldu ve İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika İstanbul'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 4 Aralık İstanbul'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesine göre, İstanbul'da kaç şiddetinde deprem meydana geldiği açıklanmadı. AFAD Deprem verilerine göre, 5.1 şiddetinde meydana geldi.

İstanbul'da nerede deprem oldu? 4 Aralık İstanbul'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

İSTANBUL'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Marmara'da İstanbul'da da hissedilen bir deprem oldu.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

İstanbul Deprem Doğal Afetler 3. Sayfa Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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