İstanbul'da Kurban Bayramı son gününde sakinlik yaşanıyor

Kurban Bayramı tatilinin son gününde İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarında sakinlik yaşanıyor. Bayram boyunca kentte kalan İstanbullular ile turistlerin yoğunluk oluşturduğu mekanlar, bayramın ardından sakin bir gün geçiriyor. Sahiller ve mesire alanlarında da yoğunluk yaşanmadı.

İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarında, Kurban Bayramı tatilinin son gününde sakinlik yaşanıyor.

Kurban Bayramı için ilan edilen 9 günlük tatilde, vatandaşların memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi nedeniyle trafik ve insan yoğunluğunun azaldığı megakent, en sakin günlerini yaşadı.

Bayram boyunca kentte kalan İstanbullular ile turistlerin yoğunluk oluşturduğu tarihi ve turistik mekanlar, bayramın ardından sakin bir gün geçiriyor.

Bayram günlerinde ziyaretçilerin uğrak noktalarından olan Sultanahmet ile Eminönü'nde gezen turistler, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni de ziyaret etti.

Vatandaşların bayramda uğrak noktalarından olan sahiller ve mesire alanlarında da yoğunluk yaşanmadı.