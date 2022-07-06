İstanbul bayram namazı saat kaçta? İstanbul bayram namazı saati bayram namazı öncesi saatlerini bayram namazı saatine göre kurmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmakta. İstanbul bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtını arayanlar için İstanbul bayram namazı saat kaçta? İstanbul Kurban Bayramı namazı saat kaçta? yanıtları ve ilçelere göre Esenyurt bayram namazı saat kaçta? Küçükçekmece bayram namazı saat kaçta haberimizde...

İSTANBUL BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul bayram namazı saat 06.15'te kılınacak. İstanbul bayram namazı saati yanı sıra İstanbul ilçelerinin bayram namazı saati de merak edilenler arasında. İşte, İstanbul ilçelerinin bayram namazı saati:

Arnavutköy bayram namazı saati: 06:16

Avcılar bayram namazı saati: 06:17

Başakşehir bayram namazı saati: 06:16

Beylikdüzü bayram namazı saati: 06:17

Büyükçekmece bayram namazı saati: 06:17

Çatalca bayram namazı saati: 06:17

Çekmeköy bayram namazı saati: 06:15

Esenyurt bayram namazı saati: 06:17

İstanbul bayram namazı saati: 06:15

Kartal bayram namazı saati: 06:15

Küçükçekmece bayram namazı saati: 06:16

Maltepe bayram namazı saati: 06:15

Pendik bayram namazı saati: 06:15

Sancaktepe bayram namazı saati: 06:14

Şile bayram namazı saati: 06:12

Silivri bayram namazı saati: 06:18

Sultanbeyli bayram namazı saati: 06:14

Sultangazi bayram namazı saati: 06:15

Tuzla bayram namazı saati: 06:15

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

İki rekattan oluşan bayram namazı şu şekilde kılınır:

1. Rekat

Niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

"Sübhaneke duası"nı okur,

Yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat bu sırada imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi eller yeniden kulak hizasına kaldırılarak

Tekbir alınır ve eller yanlara bırakılır,

Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Tekbir alınır ve eller son kez yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sola selam verilerek namaz tamamlanır.

Müezzinin refakatinde cemaat, 3 defa tekbir (teşrik) getirir. Ardından imam hatip bayram hutbesini okumaya başlar.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından Kurban Bayramı tatili 9 güne çıktı. 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak bayram tatili 17 Temmuz Pazar'a kadar sürecek.