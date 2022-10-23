Son dakika gelen haberlere göre, İstanbul Barosu'nun yeni başkanı Filiz Saraç oldu. Bunun ardından vatandaşlar, İstanbul Barosu yeni başkanı kim oldu 2022? İstanbul Barosu seçimleri bitti mi, kaç oy kullanıldı, 1. kaç oy aldı? merak etti. İşte detaylar...

İstanbul Barosu'nun yeni başkanının seçileceği 52'nci Genel Kurul toplantısının birinci oturumu dün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Genel kurulun ikinci gününde sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemleri için avukatlar Kongre merkezine geldi. Genel kurulda 8 avukatlık grubundan 9 aday başkanlık için yarıştı. İstanbul Barosu yeni başkanı kim oldu 2022? İstanbul Barosu seçimleri bitti mi, kaç oy kullanıldı, 1. kaç oy aldı?

İSTANBUL BAROSU YENİ BAŞKANI KİM SEÇİLDİ?

İstanbul Barosu Olağan Genel Kurulu'nun ikinci gününde oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. 144 sandıktan çıkan oylara göre baronun yeni başkanı Filiz Saraç oldu. Saraç, İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı olma unvanını da eline geçirmiş oldu.

İSTANBUL BAROSU ADAYLAR VE GRUPLAR KİMLER?

Adaylar ve grupları şöyle; Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Filiz Saraç, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç, Avukat Hakları Grubu'ndan Gökhan Ahi, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'ndan Hakan Çatak, Bağımsız Avukatlar Grubu'ndan Gülden Sönmez, Önce Avukat Grubu'ndan Elif Görgülü, Genç Hukuk Hareketi Grubu'ndan Türkan Kara, İstanbul Avukatlar Birliği'nden Metin Uracin ve Avukat Mert Er Karagülle.

2022 YENİ İSTANBUL BARO BAŞKANI KİM OLDU?

Seçimlerde 56 bin 944 avukatın oy kullanma hakkı bulunurken, oy işlemi için 144 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi 17.00 itibariyle sona erdi. 144 sandıktan çıkan oylara göre baronun yeni başkanı Filiz Saraç oldu. Saraç, İstanbul Barosu'nun ilk kadın başkanı olma unvanını da eline geçirmiş oldu.