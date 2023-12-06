İstanbul Arkeoloji Müzesi, Türkiye'nin en büyük ve en önemli müzelerinden biridir. Müze, tarih ve sanat severler için vazgeçilmez bir durak noktasıdır. Peki, İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İşte detaylar...

İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar?

İstanbul Arkeoloji Müzesi, tarih ve kültür meraklıları için muazzam bir kaynaktır. İstanbul Arkeoloji Müzesi, ziyaretçilere interaktif bir müze deneyimi sunar. Müze içindeki eserler, arkeolojik kazılardan elde edilen birçok önemli buluntuyu içerir. Ziyaretçiler, mozaiklerden heykellere, antik yazıtlardan eski silahlara kadar birçok farklı eseri yakından inceleme fırsatı bulabilirler.

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ NEREDE?

İstanbul Arkeoloji Müzesi, Türkiye'nin kültür ve tarih hazinelerini barındıran önemli müzelerden biridir. Topkapı Sarayı'nın güneydoğusunda, Gülhane Parkı içerisinde yer alır. İstanbul'un tarihi yarımadasında, Sultanahmet'e oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır.

ARKEOLOJİ MÜZESİ GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR?

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin giriş ücreti 340 TL'dir. 18 yaş altındaki öğrenciler için ücretsiz olan müzede müze kart geçerlidir.

ARKEOLOJİ MÜZESİNDE NELER VAR?

İstanbul Arkeoloji Müzesi, üç ana bölümden oluşur: Arkeoloji Müzesi, Eski Şark Eserleri Müzesi ve Çinili Köşk. Müzede, antik çağlardan günümüze kadar uzanan geniş bir koleksiyon bulunur. Hititler, Urartular, Helenistik dönem, Roma İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu'na kadar birçok dönemi kapsayan eserler, ziyaretçilere zengin bir tarih ve kültür panoraması sunar.

İSTANBUL ARKEOLOJİ MÜZESİ HANGİ GÜNLER AÇIK?

İstanbul Arkeoloji Müzesi haftanın 7 günü09:00 ve 18:30 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaktadır.